Stejně jako ve všech sportech, tak i letošní triatlonová sezona byla a je specifická a zvláštní, její vrcholy jsou časově posunuté a načasování formy není jednoduché. Sedmnáctiletý JAKUB MAREK to dokázal a na nejprestižnější domácí akci, kterou bylo mistrovství České republiky na olympijských distancích v Příbrami, nenašel přemožitele. Svitavský rodák studující v Brně a závodící v barvách tamního Konrad Tools Teamu se stal dorosteneckým mistrem republiky pro rok 2020. Není to však jeho zdaleka jediný úspěšný počin sezony, na toto zlato navázal mimo jiné dalším prvenstvím v rámci republiky, tentokrát ve sprinttriatlonu v Brně.

Jakub pochází z úspěšné svitavské triatlonové rodiny, jeho maminka Ladislava patří k nejlepším českým závodnicím v kategoriích Masters.

Zdroj: archiv sportovce

Věřil jste si před závodem mistrovství České republiky v Příbrami na stupně vítězů, případně na nejcennější kov?

Ano, věděl jsem, že patřím do skupiny favoritů pro tento závod. Dva týdny před ním jsem se vrátil z vysokohorského soustředění v italském Livignu, kde jsem trénoval společně s naší juniorskou reprezentací, takže jsem si před startem dával značné naděje na zlatou medaili.

Jaký byl vývoj závodu z vašeho pohledu v jednotlivých disciplínách, kde jste zlomil vaše největší konkurenty?

Po plavání jsem vyplaval s juniory, takže jsem měl velký náskok před všemi soupeři v kategorii dorostenců. Na kole jsem se po celou dobu pohyboval v přední skupince, ve které jsem si udržoval náskok před ostatními, kteří jeli zhruba čtyřicet sekund za námi. Na běhu jsem si první pozici s přehledem pohlídal.

Popište ve stručnosti vaši triatlonovou cestu od počátků až k dnešním úspěchům…

Jako malý jsem začínal ve svitavském plaveckém klubu, kde jsem trénoval a závodil do svých třinácti let. Také jsem pár let běhal za svitavskou atletiku. Postupně jsem se začínal soustředit pouze na triatlon. Ve třinácti jsem odešel studovat do Brna Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, kde jsem dodnes. Tam jsem také došel zatím ke svým nejlepším výsledkům.

Jak za titulem

Mitrovský závod dorostenců v Příbrami se konal na tratích 750 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistiky a 5 kilometrů běhu. Jakub Marek zvládl tyto porce v čase 1:05:31,6 hod. a rozhodující odstup si vybudoval v plavecké části, kterou zvládl bezmála o minutu rychleji než nejbližší soupeři. Na druhém místě skončil David Korous a třetí pozici obsadil Robert Kostlán, oba reprezentující Triathlon Team Tábor.

Jak jste přestál vynucenou závodní pauzu kvůli koronaviru, jak to narušilo přípravu a možnosti tréninku?

Ze začátku jsme moc nevěděli, jak to bude se závody, takže jsem trénoval normálně jako před karanténou. Pouze jsem nemohl plavat, tak jsem se o to více soustředil na kolo a běh. Jelikož jsme měli distanční výuku, tak jsem si do školy udělal jenom to potřebné a šel trénovat.

Kromě titulů, jakých dalších letošních výsledků si ceníte?

Mimo jiné se mi povedlo zvítězit třikrát v jednotlivých závodech českého poháru.

Váš sportovní a závodní program do konce sezony?

Do jejího konce nám ještě několik zajímavých závodů zbývá. Tím nejbližším je mistrovství České republiky v duatlonu v Žamberku.

Kterou ze tří triatlonových součástí máte v největší oblibě a jakou byste označil z vašeho pohledu za nejhorší?

Nejoblíbenější mám plavání, na tom se cítím nejsilnější. A neoblíbenou nemám, snažím se zlepšovat ve všech.

Kde se připravujete a trénujete, kolik času vám například týdně zabere specializovaný triatlonový trénink?

Přes týden trénuji v Brně, kde se připravuji s těmi nejlepšími. Konrad Tools Team nám zařizuje perfektní zázemí na trénování počínaje sportovišti a konče regenerací. A o víkendu trénuji doma ve Svitavách, kde mi s tréninky pomáhá rodina, za což jí moc děkuji. Za týden odtrénuji 18 až 20 hodin.