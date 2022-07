„Nejsem trenér ani metodik, ale vzhledem k tomu jakou má výkonnost ve svém nízkém věku, tak si myslím, že má k tomu nakročeno výborně. Je to druhý nejlepší hráč na světě ve své kategorii, což mluví za vše. Moc mu přeji aby pokračoval takto i nadále,“ vyjadřuje se pro Deník k šachovému talentu ředitel festivalu, Jan Mazuch

Jak zatím hodnotíte první týden Czech Open?

Nemohu to hodnotit jinak než pozitivně. Po organizační části nám vše funguje výborně a co se týče hráčů, tak nedošlo k žádným neočekávatelným výpadkům. Účast je také hojná a pokud budu hodnotit počty českých hráčů, tak se opět vracíme na předcovidová čísla. (úsměv)

Překvapilo vás něco? Ať už příjemně či nepříjemně…

Musím říct, že mě opravdu příjemně překvapila ta účast. Vracíme se na svá čísla. Nechci říct, že úplně nepříjemně trochu hodnotím účast v otevřeném mistrovství v rapidu, které už proběhlo. Tam jsme čekali hojnější účast. Každopádně pozitivní ale je, že se nám na poslední chvíli podařilo domluvit příjezd dvojnásobného vítěze Czech Open, Korobova. Samozřejmě nesmím zapomenout na účast i Vlasty Bambuly.

Desítka vyvolených

1. Donchenko (Něm.) 2640 ELO

2. Livaic (Chor.) 2576 ELO

3. Plát (ČR) 2554 ELO

4. Stoček (ČR) 2548 ELO

5. Harsha (Ind.) 2547 ELO

6. Zanan (Izr.) 2521 ELO

7. Noe (Něm.) 2505 ELO

8. Raja (Ind.) 2491 ELO

9. Kraus (ČR.) 2488 ELO

10. Aronyak (Ind.) 2486 ELO

Tanec nesměl chybět

Po covidových ročnících to musí být slast pro uši, když slyšíte ten frmol?

Pro mě je to opravdu ten nejhezčí pocit. Především v době, kdy běžel turnaj družstev společně s herním víkendem. To byl Ideon opravdu naplněný. Zavzpomínali jsme si, jak to dřív vypadalo (smích).

Jak se z vašeho pohledu vydařil herní víkend? Která hra nejvíce táhla?

Musím vypíchnout turnaj v GO, který byl velmi silně obsazen. Dokonce tam nastupovali dva profesionální hráči, a to podotýkám, že celkově jich v Evropě je osm. To byla moc pěkná účast. Co se týče národnostního složení, tak nás určitě těší, že na tyto turnaje už jezdí i hráči ze zahraničí. Úspěšný byl Scrabble či Bridž, kde jsme se vrátili taktéž na předcovidová čísla. Zajímavá pro diváky je každopádně Rubikova kostka. Když jsme s tímto fenoménem začínali, tak se účastnili především dospělí a velmi často hráči ze zahraničí. Tentokrát nám startovní listina omládla. Jsou to děti, které ale kostku složí za třináct vteřin. Což je neuvěřitelné.

Otec zakladatel Mazuch se těší až festival začne a bude moct sledovat cvrkot

Společenské akce spojené s Czech Open jsou nedílnou součástí festivalového dění. Účastnil jste se také?

Účastním se vždy a ani letos jsem nevynechal. Bylo to velmi příjemné. Mladá parta kluků se chytla hudby a hodně se tancovalo, což bylo hezké.

Czech Open se přesouvá do druhé, dejme tomu té profesionálnější části. Jako šachový odborník a fanoušek, máte to „raději“?

To se nedá úplně takhle říct. Celý festival je pestrý a člověka to tedy nepřestane bavit. Obě části Czech Open mají své kouzlo. První část je náročnější v tom smyslu, že během dne vyhlašujeme například deset vítězů. Tahle „profesionálnější“ část je zase náročnější ve smyslu toho, že se snažíme udržet ticho a obecně se snažíme o kvalitní přístup.

Krom hrání šachu se na Czech Open účastníci mohou bavit i na společenském večeru. Letos se prý tancovalo…Zdroj: pořadatelé

Favorit z Německa!



Účastníků máte požehnaně ze všech zemí, tak můžete vypíchnout některé hráče, na které se vyloženě těšíte.

Prvním nasazeným je německý hráč Donchenko, který rozhodně předvede pozoruhodný výkon. A z českých "borců" nesmím zapomenout na Vojtěcha Plata a Jiřího Štočka. Druhý jmenovaný Czech Open už jednou vyhrál, tak očekávám, že oba čeští šachisté by na titul mohli zaútočit.

Velmistrovský turnaj se hraje švýcarským systémem. Můžete to vysvětlit?

Je to systém, který je především výhodný pro amatéry a pořadatele. Hráči přesně ví, kolik partií stihnou odehrát. Je to důležité i vzhledem k tomu, na jak dlouho si mají objednat ubytování. Systém spočívá v tom, že se hraje jedna velká skupina. Stanoví se počet kol a systém losování je takový, že v prvním kole hraje nejsilnější hráč z jedné půlky té skupiny s nejsilnějším z té druhé. Pokud se vám daří, tak hrajete proti silnějším hráčům, naopak když některé šachisty forma během turnaje opustí, tak nastupují proti slabším.

Proč právě tento systém?

Jak už jsem říkal, tak je to především výhodné pro nás, jako pořadatele. Víme kolik partií se přesně odehraje. Tyto výhody platí i pro amatéry. Samozřejmě systém každý s každým je nejspravedlivější, ale v tom případě bychom museli mít omezený počet hráčů. Navíc švýcarský systém se používá už po desetiletí a je to jeden z hlavních důvodů, proč jsou šachy tak populární.

Rubikova kostka jako královna programu. Herní víkend na Czech Open opět bavil

Prvním nasazeným je Alexander Donchenko. Co byste k němu řekl?

Musím se přiznat, že dokonale tohoto hráče neznám. Každopádně to je ale stále mladý hráč (24 let). Titul velmistra získal v jeho sedmnácti letech, což je velmi dobré. Šel hodně rychle nahoru.

Je to jasný favorit?

To si úplně nemyslím. Máme v první desítce dva indické velmistry a naši dva čeští hráči budou taky nepříjemnými soupeři.

Druhým z favoritů je Chorvat Livaic. Ale v ratingu zaostává za prvním o necelých sedmdesát bodů. Hraje toto hodnocení vůbec roli?

Samozřejmě to ELO nezískáte zadarmo. Na druhou stranu se však často stává, že někteří hráči dlouho nehráli, a ty body se v šachu neztrácí. Dám příklad, že někdo po dvouleté pauze opět se vrátí a má stejný bodový rating jako měl, když odehrál poslední turnaj. V tom případě pak bodový rozdíl ztrácí v uvozovkách smysl.

Jan Mazuch se na velmistrovský turnaj už těší. Jeho milovaný festival Czech Open se přehoupnul do druhé poloviny.Zdroj: DENÍK/Luboš Jeníček

Černé "hříbě" turnaje

Věříte, že Vojtěch Plat a Jiří Štoček zaútočí na celkové vítězství?

Určitě. Jsou to velmi kvalitní šachisté. Jirka Stoček už jednou Czech Open vyhrál a určitě na to bude chtít navázat. Každopádně nesmíme zapomínat na Vojtu Plata. Ten bude chtít titul také (smích).

Další směsice hráčů je však také zajímavá. Po Covidu se opět vrátili i indičtí šachisté, kteří patří mezi nejlepší na světě. Souhlasíte?

Máte naprostou pravdu. V Indii zažívají šachy obrovskou vlnu popularity. Velmi dobře tam pracují s mládeží, podobně jako u nás už od útlého věku je hrají děti ve školách. Pro indické hráče navíc stále existuje finanční motivace. Oni pak chtějí jít hrát do světa za lepší peníze. Důkazem toho všeho je, že se šachová olympiáda přesunula z Moskvy do Indie.

Krom profesionálů máte na startovní listině i mladé naděje. Narážím na dvanáctiletého Václava Fiňka. Má ty nejlepší předpoklady, že během několika let bude českou jedničkou?

To se samozřejmě těžko odhaduje. Nejsem trenér ani metodik, ale vzhledem k tomu jakou má výkonnost ve svém nízkém věku, tak si myslím, že má k tomu nakročeno výborně. Je to druhý nejlepší hráč na světě ve své kategorii, což mluví za vše. Moc mu přeji, aby pokračoval takto i nadále.

Myslíte si, že může být pomyslným „černým koněm“ turnaje?

To každopádně je. Na druhou stranu to bude mít mezi profíky velmi těžké.

Dočkal se. Jubilejní ročník vyhrál Štoček

Mrzí vás nějaké jméno, které nemohlo kvůli šachové olympiádě přijet a ukázat své kvality?

Bohužel se křížíme s olympiádou, a to nás samozřejmě mrzí. Hodně hráčů z české reprezentace se tedy bohužel nemohlo účastnit. Neuvidíme letos Viktora Lázničku nebo Davida Navaru, kteří se turnajů také účastnili. Na druhou stranu jsme moc rádi, že tu máme právě Jiřího Štočka či Vojtěcha Plata. Rapid si nenechal ujít ani Vlastimil Babula, což je naše šachová elita. Samozřejmě celá řada hráčů bohužel nepřijede. Tato kolize nám nehraje do karet, ale s tím se nedá nic dělat (úsměv).

Stalo se poprvé, že by nastala taková kolize s jiným mezinárodním turnajem?

Už se to jednou stalo, ale je to už řada let.

Na druhou stranu je to šance pro kluky, kteří by při jejich příjezdu „neměli“ šanci. Je to tak?

To se tak dá říct. Uvidíme jestli to tak nakonec bude (smích).

Šachové menu



Dnes – Otevřený velmistrovský turnaj (1. kolo – 15:00), Turnaj družstev mládeže (10:00 – 17:00).



Zítra – Otevřený velmistrovský turnaj (2. kolo začíná v 15:00), Ratingový turnaj (1. kolo začíná v 15:00), Holanďany (9:00 – 14:15).