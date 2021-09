Nejlepší travní lyžař historie Jan Němec před šampionátem ve Štítné nad Vláří prohlašoval, že se jde poprat především sám se sebou. V přípravě se soustředil na oblíbené super-G, což pro něj byla i úvodní disciplína na domácím mistrovství světa. Restart reprezentační kariéry a velký mezinárodní závod po pěti letech dopadl nad jeho očekávání – nejen, že překonal sám sebe, ale i všechny soupeře na startu a dojel si pro patnáctý světový triumf v kariéře.

„Na tenhle závod jsem se připravoval, ale doteď tomu vítězství nevěřím,“ smál se po ceremoniálu Němec. „Soustředil jsem se hlavně na super-G, v pátek v kombinaci se slalomem to bude rozhodně těžší, moc rychlé nohy už nemám. Ale zatím jsem fit, večer si dám nějakou brufenovou injekci a zítra nastoupím. Věřím, že by mi super-G mohlo sednout,“ uvedl český navrátilec. „Tenhle kopec mám rád, je rychlý, náročný, jezdil jsem sem i během letošních prázdnin. Manželka mi celé tohle dobrodružství trpěla, největší dík patří jí – že mi na stará kolena dopřála takový adrenalinový zážitek,“ dodal s úsměvem.

Čeští medailisté z mistrovství světa ve Štítné nad Vláří.Zdroj: Travní lyžování/Radek Miča

Na stupních vítězů ho doplnil jeden z jeho největších rivalů během aktivní kariéry, stříbrný Ital Edoardo Frau, a o generaci mladší závodník českých barev Jan Borák. „Stát na stupních vítězů s takovými legendami byla opravdu úžasná zkušenost, jsem rád, že jsem to zažil. Honza je legenda a nezmar. Edo má pověst člověka, který si jde za svým, navzdory pokročilému věku. Jsem vděčný, že jsem s nimi dnes mohl závodit,“ přiznal Borák. „Po dopoledním pátém místě mezi juniory jsem byl zklamaný, ale odpoledne jsem si to vynahradil – a sám netuším, jak se mi podařilo dojet na třetím místě. Nejraději bych bral medaile v obou dnešních závodech, ale seniorské si určitě cením o něco víc než té juniorské,“ dodal dvojnásobný bronzový medailista z tohoto šampionátu.

V kategorii žen se tentokrát na stupních vítězů neprosadila žádná z českých závodnic, nejlepší byla Eliška Rejchrtová na sedmém místě. Podruhé triumfovala Japonka Chisaki Maedaová, pro stříbro si dojela Rakušanka Daniela Krueckelová a bronz brala Slovenka Nikola Fričová.

Dvě další medaile do sbírky vybojovali čeští reprezentanti v dopoledním super G juniorů. K bronzu z obřího slalomu přidala tentokrát stříbro Šárka Abrahamová. „Jsem velmi spokojená. Sice mě maličko mrzí, že jsem nedosáhla na zlato, protože šance na něj byla, ale i tak mě dnešní výsledek těší. Těším se na zítřejší kombinaci, kde se také pojede super-G, tak věřím, že bych v něm mohla něco nahnat,“ uvedla Abrahamová. „Závodit v obou kategoriích je hodně těžké. Vzhledem k tomu, že každý den jedeme dvě jízdy, tak jsme už hodně unavení. Ale věřím, že to úspěšně dotáhneme až do konce,“ dodala dvojnásobná juniorská medailistka s úsměvem. Třetí juniorské zlato brala Marino Maedaová, bronz vybojovala Nikola Fričová ze Slovenska.

Šárka Abrahamová vybojovala v juniorském super G stříbrnou medaili.Zdroj: Travní lyžování/Radek Miča

Dramatický závod se odehrál v kategorii juniorů. Časy se neustále zrychlovaly a v jednu chvíli se na prvních třech příčkách drželi tři Češi, přičemž nejrychlejší jízdu předvedl Aleš Knor. Nakonec jej překonal jeden z nejmladších závodníků na startu, Ital Andrea Iori. I přesto si Knor dojel pro dosud největší úspěch kariéry. „Je to úplně neuvěřitelné, nemám slov. Na startu jsem opravdu nečekal, že by to takhle mohlo vyjít,“ přiznal v cíli český mladík. „Když jsem viděl, jak všichni neustále zrychlují, tak jsem si byl jistý, že to bude opravdu našlapaný závod. Ale že mi to nakonec vyjde na medaili, to jsem si snad ani nepřipouštěl,“ radoval se Knor. Filipa Machů z bronzové příčky nakonec odsunul úterní vítěz Filippo Zamboni.

Mistrovství světa v travním lyžování pokračuje páteční kombinací, šampionát uzavře sobotní slalom dospělých.