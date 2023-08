Třetí kvalifikační dostih na 133. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou se stal kořistí desetiletého valacha Sacamira, kterého pro Jezdecký oddíl Beňov a trenérku Evu Petříkovou odjezdil žokej Jan Faltejsek. Počet účastníků Velké pardubické se rozrostl o pět jmen na celkových 21.

Třetí kvalifikace na Velkou pardubickou. | Foto: Milan Křiček

Podmínky pro start tentokrát splnili Player (ž. Novák), Star (ž. Liška), Lombargini (Vyhnálek), Derby Plus (Borč) a Zataro (ž. Tůma). Zbývající startující buď dostih nedokončili, nebo už mají kvalifikaci splněnou.

Sobotní mítink skrápěl po celou dobu intenzivní déšť. Do něj se vstříc třetí kvalifikaci, která se jela jako Cena firmy Chládek a Tintěra Pardubice a.s., vydalo jedenáct koní. Na startu se zpozdil Star, který si udržoval odstup od pole koní, ale spolehlivě skákal. Vpředu operovali ostřílení krosaři – Player s Marcelem Novákem, Talent s Pavlem Složilem či Zataro s Petrem Tůmou. Skokanské chyby přišly dvě, ta první na Velkých zahrádkách, kde spadl žokej Ondřej Velek ze Stuka, na Velkém anglickém skoku se poroučela k zemi z Royal Gina amatérka Tereza Polesná, která střídala zraněného žokeje Jana Odložila.

Při výběhu na travnatý ovál začal tempo diktovat Player následovaný Zatarem a Talentem, který jako první točil do cíle. To už se za ním ale vyvážel rychlík Sacamiro s Janem Faltejskem a předvedl svoje pověstné zrychlení, jemuž vítěz Velké pardubické z roku 2021 nedokázal vzdorovat. Po velmi těsném druhém místě v druhé kvalifikaci jistě zvítězil v té třetí.

Třetí kvalifikace na Velkou pardubickou.Zdroj: Milan Křiček

„Valach si teď odpočine a pak budeme ladit formu na Velkou pardubickou. Jestli si budeme přát stejně deštivé počasí i do Velké? Je to jedno, Sacamiro to prostě dá,“ prohlásil po dostihu asistent trenérky Radim Petřík. Hnědý valach je odchovancem napajedelského hřebčína, loni skončil senzačně těsně třetí ve Velké pardubické za Mr Spexem a Talentem.

Druhý doběhl Talent s žokejem Pavlem Složilem, třetí po pěkném závěru Star s žokejem Martinem Liškou. Doběh „na tabuli“ do pátého místo doplnil čtvrtý Player s Marcelem Novákem a pátý byl Zataro s Petrem Tůmou.

Druhým vrcholem mítinku byla Cena města Pardubic, která se jela jako Cena Registany, a byla určená pouze pro klisny. V posledním oblouku se do čela dostaly dvě největší favoritky – Giannina (ž. Kratochvíl) a Cosmic Magic (ž. Složil). Více sil měla prvně jmenovaná, která pro statek Blata Český Ráj ukořistila cenné vítězství.