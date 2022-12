Celá soutěž je rozdělena do čtyři výkonnostních skupin po pěti týmech. V říjnovém kvalifikačním kole obsadil svitavský celek druhou pozici (porazil Ústí nad Labem, Zlín i Hradec Králové a neuspěl s Brnem), což mu pro první kolo zajistilo druhou výkonnostní skupinu (což byl pro družstvo mimochodem výrazný úspěch, v předchozích letech se pohybovalo vždy ve čtvrté skupině).

V něm tuto pozici neobhájil (porazil pouze Velké Meziříčí a prohrál se Zlínem, Příbramí a Libercem) a klesl do třetí skupiny, kterou nyní pořádá v domácí hale a bude se pokoušel si znovu vybojovat postup výše.

Plakát akce.Zdroj: Volejbal TJ Svitavy

Po každém kole vždy dva nejlepší týmy postupují do vyšší skupiny a dva nejhorší naopak sestupují do nižší. Po každém turnaji se započítají body podle umístění a po šesti turnajích postupuje osm nejlepších týmů do finálového turnaje, který se bude hrát v květnu příštího roku.

Na svitavské volejbalisty čekají na domácí palubovce čtyři náročné zápasy a bez výjimky proti významným českým volejbalovým klubům: Spartaku Velké Meziříčí (sobota, 10.00), VK Ostrava (sobota, 16.00), SKV Ústí nad Labem (neděle, 9.00) a Slavii Hradec Králové (neděle, 15.00).