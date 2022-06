Výsledky se započítávají do dlouhodobých seriálů mistrovství ČR v závodech do vrchu soudobých automobilů, mistrovství ČR v závodech do vrchu historických automobilů, Česká trofej ZAV a Maverick Hill Climb Czech.

Do boje se záludnostmi kopce s jednadvaceti zatáčkami vedoucího z Lázeňské ulice v Ústí nad Orlicí na Andrlův chlum se pustí více než 130 přihlášených jezdců, vysoký zájem startujících dokonce převýšil stanovenou maximální propustnost trati.

Program začne v sobotu dopoledne tréninkovými jízdami, od 13 hodin bude zahájen pořad dvou závodních rozjížděk všech kategorií. V neděli si závodníci budou moci stoupání tréninkově projet od 8 hodin, další tři soutěžní jízdy přijdou na řadu od 10.15.

Po dojetí obou soutěžních dnů se v místě startu odehrají slavnostní ceremoniály.