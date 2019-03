Pardubický kraj – Pardubičtí hokejbalisté si z Mostu odvezli všechny tři body, letohradští ze Sudoměřic dva. Extraligové výjezdy na cizí stadiony dopadly výsledkově dobře.

Ilustrační foto. | Foto: SK Hokejbal Letohrad

V nejvyšší hokejbalové soutěži pomalu vrcholí boje o postup do elitní osmičky pro play off. Oba zástupci Pardubického kraje mají účast ve vyřazovacích bojích v předstihu zajištěnou, teď hrají o to, jestli do ní půjdou z více či méně výhodné pozice. A to zatím jasné není.