Nejlépe to vystihl pětiboj juniorek, v němž se za vítěznou Natálií Olivovou z Kolína rozpoutal tuhý boj tria Eliška Červená (TJ Svitavy) – Simona Ručová (Hvězda Pardubice) – Zdara Pezinková (AC Pardubice) o další medailové pozice. V celkovém součtu pěti disciplín je od sebe dělilo jenom 71 bodů, ze stříbra se nakonec radovala Červená a bronz vybojovala Ručová, na Pezinkovou zbyly s minimální ztrátou neoblíbené „brambory“.

Cesta ke stříbru

Jelikož se pro svitavskou atletku Elišku Červenou jednalo o první ostrý start na republikové úrovni mezi juniory, jela do Prahy s velkými obavami a očekáváním. Ovšem kvalitní zímní příprava nasvědčovala, že si přiveze dobrou závodní formu. Hned v úvodní disciplíně 60 metrů překážek to potvrdila, když svůj rozběh dokonce vyhrála v novém osobním rekordu 8,74. Ve skoku vysokém náseldně zaznamenala 165 cm. Čtyřkilogramovou kouli poslala v dalším osobním maximu do vzdálenosti 11,05 m. Ovšem nevydařená dálka (532 cm) jí zkomplikovala boj o medaili nejcennější. Závěrečná osmistovka byla pouze otázkou taktiky. Novým osobním halovým rekordem 2:33,81 zakončila Eliška Červená první juniorský halový víceboj na druhém místě a rozšířila tak svoji bohatou medailovou sbírku premiérově i v juniorské kategorii. Po krátkém odpočinku čeká svitavskou svěřenkyni trenéra Milana Boučka 18. a 19. února mistrovství ČR jednotlivců v Ostravě.

Eliška Červená na MČR ve vícebojích.Zdroj: archiv závodnice

Pro východočeskou atletiku to „cinklo“ rovněž v sedmiboji starších žáků, a sice zásluhou Tadeáše Berného. Talentovaný vícebojař AC TJ Jičín poskládal ve dvoudenní soutěži 4433 bodů a to byl výkon stříbrné hodnoty, na vítězného Michala Radu z Českých Budějovic mu přitom scházelo pouze 16 bodů. Čtvrté místo bral v této kategorii Adam Juliš z Atletiky Chrudim součtem 4155 bodů.

Nejsledovanější na pražském šampionátu byly pochopitelně mistrovské závody dospělých. I v nich byli regionální zástupci vidět, byť na cenné kovy nedosáhli.

V soutěži mužů triumfoval Jiří Sýkora (PSK Olymp Praha) s výkonem 6020 bodů, pěknou šestou pozici si z republikového sedmiboje odnesl reprezentant AC Pardubice Matyáš Franěk (4952 bodů), devátý skončil Radoš Rykl hájící barvy Sokola Hradec Králové (4772). V ženském pětiboji nenašla přemožitelku Dorota Skřivanová (Slavoj Banes Pacov) s nasbíranými 4560 body. Na šestou příčku dosáhla Klára Bažoutová (Atletika Chrudim, 3693 bodů) a dostala se díky tomu do lepší poloviny startovního pole letošního halového mistrovství ČR.

Součástí programu byly o víkendu závody v chůzi, i v nich se bojovalo o medaile. A mezi muži si na pětikilometrové trati došel pro další z mnoha svých úspěchů na celostátním fóru Lukáš Gdula z pardubické Hvězdy. Časem 20:25,88 si vysloužil stříbro, lepší než on byl jen Vít Hlaváč (AC TEPO Kladno).