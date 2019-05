Po úspěšném vstupu do sezony ve Valencii, ze které odjížděl jakožto třetí muž průběžného pořadí Elite 2 a zároveň jako osmý v šampionátu třídy Elite 1, pilot stáje Hendricks Motorsport tentokrát moc důvodů k úsměvu neměl.

NADĚJNÝ START, ALE PAK…

Závod pro Martina přitom neodstartoval špatně, když se během pátečních jízd zaskvěl třetím časem ve volném tréninku. Další průběh ovšem pro něj představoval jen trápení.



Sobotní program otevřely první kvalifikace obou kategorií. V kvalifikačním souboji třídy Elite 1 obsadil 21. místo, v divizi Elite 2 se do první rozjížďky kvalifikoval jako osmý.



První finále Elite 1 přineslo hektické úvodní kolo, během něhož se po vzájemné kolizi vyřadili ze hry Mauro Trione s bývalým pilotem Formule 1 Alexem Caffim a na trať se musel vydal zpomalovací vůz. „Bez ztráty kytičky“ ale nevyvázl v této počáteční kolize ani Doubek. Ten si totiž při incidentu se soupeřem poškodil nárazník. Přesto se ale ze své startovní pozice posunul o tři místa vpřed a při restartu mu patřilo 18. místo.



Z něho se po obnovení závodního režimu dokázal posunout na 16. příčku. Zde ale vydržel pouze krátce a za nedlouho byl odsunut o pozici níže. Čechovo účinkování v závodu však nakonec ukončilo selhání brzd. Tu zapříčinily po restartu závodu plasty odletující z Doubkova vozu, když jeden z nich bohužel vytrhl také hadici pro brzdovou kapalinu. Doubek se tudíž pokusil zabrzdit svůj vůz motorem, jenomže dostal se při této snaze do smyku a ocitl se v kačírku.



Tento incident navíc neznamenal pro mladého jezdce z Litomyšle pouze předčasný konec v tomto závodu, ale, jak se později ukázalo, konec naději na úspěch rovněž pro celý italský víkend. Během svých „hodin“ si totiž nešťastným nárazem do konstrukce bolestivě vykloubil koleno.

DÁL POKRAČOVAT NEŠLO

Do následujícího úvodního závodu Elite 2 ještě nastoupil. Ani v tomto případě se však v jeho podání nevyvinul závod ideálně, když se krátce po startu roztočil a propadl se z osmé příčky až na poslední. Na chvostu ovšem nezůstal a do cíle nakonec dojel s bolestí a sebezapřením na 17. místě.



Zatímco sobotní program ještě Martin Doubek dokončit zvládl, v neděli ráno se na poraněnou nohu nedokázal postavit a musel tím pádem druhé víkendové jízdy vynechat.



V obou závodech Elite 1 zvítězil v Itálii úřadují šampión Alon Day z Izraele. V Elite 2 se v sobotu radoval při svém debutu v NASCAR Euro Series Lasse Sørensen, o den později se z vítězství radoval Florian Venturi. V průběžném pořadí kategorie Elite 1 se Doubek propadl na 22. místo, do čela se posunul Day. V Elite 2 českému zástupci patří 16. pozice, ve vedení je Giorgio Maggi.



Třetí podnik sezony je na programu na britském okruhu Brands Hatch o prvním červnovém víkendu. Martin Doubek ujistil, že tam na startu rozhodně nebude chybět. (rh, kov)