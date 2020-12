Kdo si pustil internetový přenos, sledoval v podstatě klasické svitavské vystoupení této sezony, v němž se velice dobré pasáže střídaly s velice špatnými. Brno převážnou většinu času vedlo, ve druhé čtvrtce až o patnáct bodů, ale hlavně zásluhou kapitána Marka Tuři tento nástup na přelomu poločasů zachytili a drželi se relativně na dostřel.

Ale to bylo také všechno, co lze z jejich pohledu označit za pozitivní. Bojovali, ale na bližší kontakt se nedostali. Když se tzv. lámal chleba zápasu, tak zůstali pozadu. Domácí se od nich ještě před koncovkou znovu odpoutali a s dostatečným bodovým „polštářem“ dokormidlovali střetnutí k bezpečně vítěznému konci.

V podkošovém prostoru se spolurozhodlo o výsledku, domácí celek vyhrál na body z vymezeného území 56:20 (!), což je rozdíl skutečně propastný.

„U nás je to pořád stejná písnička. Jdeme do zápasu s určitým plánem na obou polovinách hřiště a během pár minut se nám to rozsype. Řekneme si, že budeme vážit míče a do poločasu vyrobíme jedenáct ztrát, kdy ho házíme soupeři do rukou,“ kroutil hlavou trenér Turů Lukáš Pivoda. „Ve druhém poločase sice přišlo zlepšení v obraně, ale dostat 88 bodů je hrozně moc. Bohužel jsme opět nevypadali jako tým, který táhne za jeden provaz, potřebujeme více energie a vůle po vítězství. Leží na nás deka a potřebujeme se zvednout, zápas v Nymburku na to není úplně ideální, ale doufám, že to pro nás bude motivace favorita potrápit,“ dodal Pivoda. Tuři hrají na nymburské palubovce v sobotu od 17 hodin.

„Brno vedlo po celu dobu, utkání se nedostalo ani do koncovky, takže si výhru zasloužilo. Bilanci 3 – 8 jsme si na začátku sezony nedokázali ani představit. Myslím si, je to v hlavách, musíme změnit mentalitu a přidat na bojovnosti, protože takový Jakub Krakovič nám dal dvacet bodů jen z toho, že bojuje o každý míč,“ vyjádřil se svitavský Adam Goga.

„Se čtvrtým vítězstvím v řadě jsme spokojeni, ale beremo ho s pokorou. První poločas je těžké hodnotit, dostali jsme 43 bodů, několik z nich byl vinou naší nedůslednosti, takže z vedení plus patnáct bylo najednou plus sedm. Jednalo se o zápas po reprezentační přestávce, takže to může být částečnou omluvou pro hráče. Ve druhé půli jsme ale utáhli šrouby a bránili fakt výborně, trápil nás pouze Roman Marko střelbou z dálky, ale na Pavlu Slezákovi a při bránění pick and rollu jsme odvedli dobrou práci. Poctivě jsme se na zápas připravili a výhra je odměnou,“ konstatoval brněnský kormidelník Lubomír Růžička.

11. KOLO:

Basket Brno – Dekstone Tuři Svitavy 88:75 (25:19, 50:43, 68:59)

Body: Krakovič 20, Puršl 18, Půlpán 14, Blake 12, Farský 10, Nehyba 6, Georgiev 5, Jokl 3 – Marko 18, Svoboda 12, Welsch 10, Proleta 10, Sehnal 7, Dragoun 5, Johnson 4, Bujnoch 4, Slezák 3, Goga 2. Rozhodčí: Hruša, Vošahlík, Kapaňa. Fauly: 25:26. Trestné hody: 23/14 – 23/19. Trojky: 6:10. Doskoky: 39:33. Hráno bez diváků.

Další výsledky:

Nymburk – Ústí nad Labem 102:85, Děčín – Kolín 75:105, Opava – USK Praha 92:79, Olomoucko – Hradec Králové 79:98, Pardubice – Ostrava 101:79.

Pořadí:

1. Nymburk (90.0), 2. Opava (90.0), 3. Brno (71.4), 4. Kolín (62.5), 5. USK Praha (60.0), 6. Ústí nad Labem (50.0), 7. Pardubice (45.5), 8. Hradec Králové (40.0), 9. Děčín (33.3), 10. Ostrava (30.0), 11. Svitavy (27.3), 12. Olomoucko (10.0).

Příště:

ERA Basketball Nymburk vs. Dekstone Tuři Svitavy (sobota 5. prosince, 17:00).

„Máme možnost se poměřit s jedním z předních týmů Ligy mistrů. Takový zápas je pro každého příležitostí, aby předvedl to nejlepší, co v sobě má. Ale hlavně jako tým máme další možnost zlepšit náš herní projev. Přestože hrajeme s Nymburkem, tak se musíme soustředit především na naši hru, protože momentálně máme problém na obou polovinách hřiště,“ říká Matěj Svoboda.