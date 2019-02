Svitavy – Flat Track zdomácněl na stadionu ve svitavské Cihelně. Vyznavači americké ploché dráhy se tam sešli na zahajovacím letošním podniku Czech Flat Track Serie.

Startovat mělo pět kategorií, ale ke zklamání diváků nepřijely atraktivní čtyřkolky a auta. Počasí přálo snad až příliš, takže si startující užili kromě pěkných závodů a tvrdé trati také velikých mračen prachu, v nichž se závodníci místy divákům skoro ztráceli.

Nejdramatičtější byla hlavní třída FT-1 Competition, v níž ve finále boural Němec Schruf a závod musel být restartován.

V opakované jízdě si výborně vedl bývalý plochodrážní jezdec Pavol Pučko. Zdálo se, že poprvé zdolá loňského mistra Evropy Jansena ze Švýcarska, jenže v poslední zatáčce spadl a svůj nepojízdný stroj dotlačil na cílovou pásku jako sedmý.

Vítězný Jansen sympaticky věnoval po ceremoniálu pohár právě Pučkovi jako ocenění jeho dobrého výkonu.

Výsledky – Czech Flat Track Serie ve Svitavách – kategorie FT-1 Competition: 1. Jan Wil. Jansen (Švýc.), 2. Hanson Schruf (Něm.), 3. Roman Janošťák (Praha).

Kategorie FT Classic (moto do roku 1989): 1. Radovan Pecina (Brno), 2. Jan Kratochvíl (Brno), 3. Michal Špaček (Brno).

Kategorie 555 Five Laps To Glory (moto do roku 1960): 1. Jiří Kozák (Pardubice), 2. Jiří Sýkora (Nové Město nad Metují), 3. František Chvojka (Lázně Bohdaneč).

(eh)