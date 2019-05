V letošním ročníku Velké ceny města Pardubice se představilo kvalitní pole koní. Květnovou kvalifikaci nakonec ovládl Hegnus s žokejem Markem Stromským. Jedenáctiletý hnědák měl více sil než loňský vítěz Velké pardubické Tzigane du Berlais s žokejem Janem Faltejskem, třetí pozici obsadil Player (ž. Marcel Novák).

"Kontroloval jsem situaci. Věděl jsem, že dneska je to Tziganova půda a že na nás bude útočit. Ale asi to na něj dneska bylo kratší, Velká je o něčem jiném. Myslím, že pro diváka úplně super, když si to tady rozdali dva koně ve Velké i v kvalifikaci. A bylo jedno, kdo vyhraje a kdo bude druhý. Divákům se to muselo líbit,“ komentoval dostih vítězný žokej Marek Stromský.

Tempo kvalifikačního dostihu udávali především zkušený Ter Mill (Jan Odložil) a Ribelino s britským žokejem Andrew Glassoburym. Zástupce stáje Lokotrans a vítěz Velké pardubické z roku 2015 utíkal s chutí, v závěru mu ale došly síly. O pořadí se začalo bojovat za Havlovým skokem, kdy se dopředu začal posouvat Tzigane du Berlais, na poslední překážce byl ještě na čtvrté pozici a v cíli už nestačil jen na vítězného Hegnuse.

Devět délek za ním přišel Player (ž. Marcel Novák) před bronzovým z loňské Velké pardubické Strettonem (ž. Niklas Lovén) a debutantem na českých drahách Chicname de Cotte (ž. Jiří Kousek). Dokončili ještě Ter Mill, Ribelino a Eldorado, Theophilos byl svým jezdcem, žokejem Josefem Bartošem, zadržen.

Kvalifikaci pro 129. Velkou pardubickou steeplechase má pro tuto chvíli splněno osm koní – tři z nich ale na přihláškách do říjnového vrcholu překážkové sezony zatím nefigurují. Jsou jimi z květnové kvalifikace třetí Player, již třináctiletý a velmi zkušený Ter Mill a také dvanáctiletý Eldorado. (ds, tr)