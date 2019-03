Na světové trati v Lokti nad Ohří začíná poslední březnovou neděli mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu ve třídách MX1, MX2, Veterán a Ženy. Ve všech bude mít zastoupení Orion Racing Team Litomyšl a manažer PETR KOVÁŘ věří, že smůla z loňského roku, kdy jeho jezdce kosilo jedno zranění za druhým, se nebude více opakovat. „To jsou věci, které neovlivníme, snad jsme si to ale vloni vybrali dostatečně,“ říká bývalý skvělý motokrosař.

Začněme v kubatuře MX1, kde nebude chybět na startu matador Petr Bartoš, jenž letos v létě oslaví čtyřicátiny.

Ano, a bude tudíž moci závodit i mezi veterány. Hlavní pozornost však samozřejmě upře do třídy MX1, kromě toho bude startovat ve slovenském šampionátu a ve vybraných závodech mistrovství Evropy. Věřím tomu, že pokud se všechno sejde, tak hlavně na svých oblíbených tratích v Opatově a Pacově bude zase schopen bojovat o stupně vítězů a všem ještě ukáže, že do starého železa nepatří. Příprava mu vyšla, trénoval ve Španělsku a Itálii.

Do třídy MX2 vysíláte Jonáše Nedvěda, dalšího smolaře na zranění z uplynulé sezony…

Nechci to zakřiknout, ale po dobrém zimním tréninku vypadá velice slibně. Dvakrát byl na kempu v Itálii, najezdil tam důležité motohodiny. Také po fyzické stránce se mi hodně líbí, tradičně ho zdobí i výborné starty. Je mu pětadvacet let, což znamená, že by měl v této kubatuře být na vrcholu svých možností. Na „bednu“ se už v minulosti probojoval a pevně tak doufám, že se bude pohybovat na předních pozicích.

Koho dalšího uvidíme v nové sezoně v sestavě Orionu?

Mezi veterány bohužel nestihne úvod seriálu naše medailová naděje Ivan Černý, který doléčuje zranění. V Lokti tak jeho roli převezme Aleš Suchánek a budeme spokojeni s každým bodovaným umístěním. Velké naděje letos vkládám do Barbory Laňkové, protože mezi ženami by neměla startovat suverénka z předchozích ročníků Steffi Laierová a pro česká děvčata se tím pádem otevírá obrovská příležitost bojovat o mety nejvyšší. Bára má natrénováno, má chuť do závodění a čekám, že o ní bude hodně slyšet. Zbývá ještě mladík Petr Rathouský, loňský medailista z českého juniorského mistrovství. To je jeho hlavní cíl roku 2019, počítám ale, že ho vyzkouším i v některém podniku mezi seniory. V Lokti však ještě ne, jde o první závod v sezoně a to bývá dost často „divočina“, která by pro patnáctiletého kluka určitě nebyla ideální.

V loňském roce jste na některé závody přizvali zajímavé zahraniční akvizice. Plánujte jejich výpomoc i letos?

To bude záležet především na tom, jestli se našim kmenovým motokrosařům vyhnou zranění. Nicméně u Rakušana Edelbachera to asi moc nepřipadá v úvahu, protože se stal továrním jezdcem značky Husqvarna. Polák Chetnicki se zatím neozval, ale předpokládám, že minimálně v jeho skoro „domácím“ závodu v Petrovicích u Karviné, kde loni vyhrál, bude mít opět zájem startovat.

Jaké máte zprávy o konkurenci, která se chystá vyjet na domácí motokrosové tratě?

Všechno ukáže Loket, tam se uvidí, kdo s čím vyrukuje. Pokud je mi známo, tak v Česku nepojedou zmíněná Laierová ani loňský mistr třídy MX2 Francouz Jaulin. Martin Michek jako vládce kubatury MX1 měl tréninkový výpadek, došlo i k některým přesunům jezdců mezi třídami. Otázek je spousta, chytřejší budeme o víkendu.

Technika je na start sezony připravena podle představ?

Jsem přesvědčen, že ano, stroje máme vyladěné a kvalitně zajištěné. Jsou to modely 2019, jak u KTM, tak u Barbory Laňkové Suzuki. Věřím, že nás motorky nezradí.

Kalendář MMČR v motokrosu 2019

31. března: Loket nad Ohří

5. května: Pacov

26. května: Dalečín

23. června: Opatov

14. července: Petrovice

4. srpna: Kramolín

25. srpna: Jinín

22. září: Dalečín (družstva)