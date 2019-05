Bitva o „mečbol“ je tady. Za nerozhodného stavu 2:2 na zápasy se semifinálová série Kooperativa NBL vrací do svitavské sportovní haly, kde je v úterý od 18 hodin na pořadu utkání číslo 5.

Napínavé zápolení mezi Dekstone Tury ze Svitav a děčínskými Válečníky nabízí všechno, co se od play off čeká. Je přitom pozoruhodné, jak byly jednotlivé duely rozdílné, přičemž jako klíčová činnost se zatím ukazuje doskok. Ve třetím zápase v Děčíně ho opanovali Tuři a s převahou zvítězili, ve čtvrtém tvrdili muziku pod košem Děčínští a také jim to vyneslo přesvědčivou výhru.



„Oba týmy se znají do posledních detailů, takže očekávám urputnou bitvu, fyzickou hru a mnoho osobních soubojů. Naším cílem bude jednoznačně zlepšení doskoku na obou polovinách hřiště a vyvarování se hluchých míst v průběhu zápasu,“ poznamenal trenér Lubomír Růžička. „Věřím, že si do haly Na Střelnici najde cestu každý svitavský fanoušek sportu, stane se šestým hráčem na hřišti a nám se podaří uhájit domácí palubovku,“ burcuje kouč příznivce Turů.



„Doma jsme druhý zápas této série s Děčínem prohráli a to se nesmí opakovat. Když nastoupíme s dostatečnou agresivitou a nedáme Děčínu šanci hned od začátku, tak věřím, že vyhrajeme,“ vyjádřil svůj optimistický pohled na utkání mladý svitavský rozehrávač Marek Welsch.



Jedním ze zásadních faktorů může být i nastavený metr rozhodčích, posuzování faulů a vůbec plynulost hry. Vždyť čtvrtý duel se hrál dvě hodiny, odpískáno v něm bylo více než šedesát (!) osobních chyb a to zjevně není styl basketbalu, jaký by Turům svědčil. Jenže hraje se „o všechno“ a nic jiného než maximální agresivita v podání obou družstev se určitě nedá očekávat.