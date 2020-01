Právě s těmito týmy budou nyní pokračovat v soutěži v nadstavbové skupině, kde na ně čekají čtyři duely: dva doma a dva venku.

Proti suverénnímu Bruntálu bylo o výsledku rozhodnuto do poločasu, neboť domácí hráčky nedokázaly pokrýt rychlý protiútok soupeřek a ty si vypracovaly bezpečný odstup. „Že jsou hostující hráčky zkušenější, to je neoddiskutovatelné, horší však je, že nás tým, který je výrazně starší, takhle přeběhal,“ uvedl trenér Martin Šorf.

O den později přijelo do Litomyšle jenom šest basketbalistek z Olomouce, čehož měla plná sestava Litomyšle využít. A využila toho. Za šest minut vedla 17:0 a to byl klíč k úspěchu, protože dvouciferný odstup si udržovala po celý další průběh střetnutí až k přesvědčivé výhře. „Pozitivem obou zápasů je skutečnost, že se do střelecké listiny zapsalo vždy jedenáct hráček,“ ocenil Šorf.

Adfors Basket Seccon Litomyšl – SK Bruntál 56:87 (11:25, 18:47, 43:66)

Body Litomyšle: Jochová 12, Jakubcová 7, Křapová 7, Liberdová 7, Hartmanová 6, Hánělová 5, Jeřábková 4, Knesplová 2, Marková 2, Pakostová 2, Roubová 2.

Adfors Basket Seccon Litomyšl – UP Olomouc 70:48 (17:5, 34:19, 52:38)

Body Litomyšle: Knesplová 14, Jochová 12, Roubová 12, Hánělová 9, Křapová 6, Marková 4, Jeřábková 4, Hartmanová 3, Jakubcová 2, Liberdová 2, Pakostová 2.

2. liga ženy skupina B

1. Bruntál (24), 2. Poděbrady (20), 3. Příbor (17), 4. Nymburk (17), 5. Žďár nad Sázavou (17), 6. Olomouc (16), 7. Litomyšl (15).