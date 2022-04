3:0 na zápasy. Na první pohled by se mohlo říci, že jste ve čtvrtfinále jasně dominovali. Tak snadné jste to však určitě neměli, že?

Série vůbec nebyla jednoduchá. Když jsem viděl, že budeme hrát s Chomutovem, bylo mi jasné, že je to nejtěžší možný soupeř. Půl sezony hrál s řadou absencí a umístění nebylo adekvátní jeho kvalitám. Družstvo je velice zkušené a v play off bylo vidět, že chomutovští hráči mají odehraných spoustu sezon v nejvyšší soutěži a spoustu vyřazovacích sérií. A to je, jak známo, jiná soutěž než základní část. Jsem velice rád, že jsme čtvrtfinále zvládli.

Kdybyste mohl pár slovy zhodnotit každé ze tří čtvrtfinálových utkání…

V prvním zápase jsme se zpočátku trochu trápili, ale ve druhém poločase potom zahráli velice dobře. Druhé utkání bylo nahoru – dolů, možná jsme měli trochu více štěstí. Druhá půle tam od nás byla znovu lepší než první, hlavně na doskoku, který jsme si pokryli. Doma to bylo o tom, abychom ustáli tvrdou hru soupeře, někdy na hranici faulu, abychom to měli srovnané v hlavách a nepouštěli se do jeho způsobu hry, abychom udrželi koncentraci. Povedlo se to.

Oddechnout jste si však mohli vlastně až po závěrečné siréně, Levharti vás trápili do posledních minut.

To je play off. Říkat, že je to něco úplně jiného, je takové sportovní klišé, ale skutečně to tak je. Každý zápas vás posune nahoru nebo dolů. Na chomutovských hráčích bylo vidět, že to nechtějí vzdát, za každou cenu chtěli sérii prodloužit. My jsme to ale ustáli.

Které faktory rozhodly podle vašeho názoru celou sérii ve prospěch Turů?

Z mého pohledu to byla obrana. V celé sérii jsme dobře bránili, snad kromě prvního poločasu v Chomutově. Na obranné polovině jsme celkově zahráli velice dobře. Potom si myslím, že v závěrech zápasů jsme udělali řadu dobrých rozhodnutí, v posledních pěti minutách jsme nacházeli vždy správné pozice a byli schopni skórovat. Další věc byla, že soupeř byl zkušenější, ale my agresivnější a měli více energie. V závěrečných fázích utkání bylo znát, že Chomutovu síly docházely, jeho střely začaly být těžké a když byly volné, tak je na rozdíl od předchozího průběhu utkání nedával. To byl také podstatný aspekt.

Navíc jste se mohli opřít o mimořádné individuální počiny jednotlivců, ať to byl Jakub Jokl v prvním nebo Pavel Slezák ve druhém duelu, že?

Je to tak, ale pořád je to týmový sport. Pro nás je důležité, že v družstvu se vždycky najde někdo, kdo svým výkonem vyskočí z průměru, dá více bodů, prosadí se. Přesně tohle tým potřebuje. V jednom zápase vynikne jeden, ve druhém druhý, ve třetím zase někdo jiný. Není to pouze o jednom hráči. I když Pavel Slezák je naším jasným lídrem, i bodovým, tak v okamžiku, kdy se mu tolik nedaří, jako tomu bylo v prvním čtvrtfinále, zaskočí za něho někdo další. Umíme najít toho hráče, kterému to momentálně jde, a využít jeho předností.

Chomutov máte úspěšně za sebou, před vámi je semifinále proti Písku. Co říci k Sršňům?

Bude to úplně jiná série, protože Písek hraje zcela odlišný styl basketbalu než Chomutov. Hraje agresivní obranu po celém hřišti celých čtyřicet minut, hodně času budeme hrát do zóny, budeme muset hru hodně zrychlit. Je to pro nás další oříšek, musíme se velice rychle přeorientovat na to, co nás čeká. Pokud budeme ztrácet míče, což Písek chce a hraje tak, aby soupeře ke ztrátám přinutil, tak budeme mít problém. Pokud tohle vyřešíme, budeme chytří a dokážeme posouvat míč tam, kam bude zapotřebí, můžeme být úspěšní.

Hraje se jen na dvě výhry, takže prostor na opravu případného zaváhání téměř není…

Není. Pokud bychom doma prohráli, a pevně věřím, že se to nestane, tak vyhrát v Písku by potom bylo velice složité. Snad odstartujeme úspěšně a popereme se o to, abychom sérii rozhodli v náš prospěch.

Program semifinále:

Tuři Svitavy vs. Sokol Sršni Písek

Pátek 8. dubna 20:00 ve Svitavách

Neděle 10. dubna 18:00 v Písku

Případně středa 13. dubna 20:00 ve Svitavách