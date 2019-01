Litomyšl – Mladý litomyšlský motokárista Tomáš Javůrek vtrhnul do světa rychlých kol jako velká voda. Poprvé sedl do káry v ostrých závodech a sbíral poháry.

To je ale panečku sbírka. Tomáš Javůrek a jeho trofeje z první soutěžní sezony. | Foto: archiv závodníka

Líhní nadějných závodníků na motorkách je zdejší Kart aréna. Trénuje v ní řada talentovaných jezdců a jedním z nich je jedenáctiletý TOMÁŠ JAVŮREK. Sezona 2018 pro něho byla premiérovou v životě a na jejím konci se stal vítězem dvou prestižních seriálů – Poháru Autoklubu ČR a Moravského poháru – obou ve třídě Mini 60.



A to prosím karting poprvé vyzkoušel o svých desátých narozeninách, takže k jeho výkonům nelze říci snad vůbec nic jiného než – rok snů.



„Před mým prvním závodem v Třinci mi trenér řekl, že bude spokojen, když nedostanu kolo. A já dojel celkově sedmý, ve své kategorii jsem byl druhý a odvezl si pohár,“ usmívá se mladý závodník. Z dvanácti podniků (po šesti v každém ze zmíněných seriálů) stál na „bedně“ devětkrát, objížděl přitom nejenom české, ale i rakouské, slovenské a německé tratě. A nelze zapomenout, že jeho největším konkurentem v obou soutěžích byl další Litomyšlák Samuel Matějka.



Samozřejmě, že Tomáš by na motokárovou kariéru nemohl pomýšlet bez podpory rodiny. Táta Pavel s ním objíždí tréninky i závody. „Nasadili jsme si laťku vysoko,“ uznává. V současně době je rodinný tým v plné přípravě na novou sezonu. „Pravidelně cvičíme, chodíme jezdit dvakrát nebo třikrát týdně do litomyšlské arény, kde nám vycházejí vstříc, ale budeme se muset vydat i do jiných hal,“ řekl Pavel Javůrek.



Letos čeká na Tomáše velká změna, protože opouští barvy Jardan Karting Klubu a nově bude jezdit na MS Kart Prachatice, kde tedy pozná zcela nové zázemí a techniku. „Nebudu závodit v Poháru Autoklubu, ale ve velkém mistrovství republiky. Tam už jsou daleko silnější jezdci, takže nebude jednoduché zopakovat loňské výsledky, ale chtěl bych se aspoň jednou dostat na stupně vítězů. Ale vím, že bude těžké se dostat i do nejlepší desítky,“ přemýšlí motokárista, který ví, co to je řítit se po okruhu stokilometrovou rychlostí.



„S minulou sezonou jsem moc spokojen, dařilo se mi, jezdilo se mi dobře, dojížděl jsem na předních místech a chtěl bych moc poděkovat všem lidem, kteří mi pomáhají,“ říká Tomáš Javůrek.



A co na jeho závodění říká škola? „I tam posíláme poděkování, konkrétně na I. základní školu v Litomyšli, kde Tomáše uvolňují. Absence tam jsou, protože na závody často vyjíždíme ve středu nebo ve čtvrtek,“ dodal Pavel Javůrek.



Nová závodní sezona začne pro jeho syna na konci měsíce března na Moravském poháru v Brucku.