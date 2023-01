„Splnili jsme to, pro co jsme přijeli, a to jsou tři body. Nakonec jsme rádi, že všichni hráči přežili až zbytečně agresivní hru soupeře,“ uvedl po utkání asistent litomyšlského trenéra Martin Klejch. Boj o místa ve vyřazovací části přitom pořádně houstne, o což se nyní postarala Mohelnice, když jako první v sezoně porazila vedoucí Blansko. Pozice lídra je však nadále neotřesitelná (50 bodů), za ním se však o další dvě vstupenky do play up strhne značná mela (Litomyšl 38, Znojmo 37, Mohelnice 34, Jihlava 34). Navíc Znojmo začíná teprve tento týden dohrávat svoje čtyři odložené zápasy, takže pořadí se může promíchat během pár dnů.

Litomyšlský obrat proti Poličce, Hlinsko otáčelo skóre v České Třebové

Co dalšího přineslo uplynulé dějství s pořadovým číslem 18? Potvrzení neradostného faktu, že svitavská existence v této celostátní soutěži visí na stále tenčím vlásku (z pěti divizních skupin sestupuje celkem čtrnáct družstev). Ani v regionálním derby ve Vysokém Mýtě se nepovedlo zastavit výsledkový propad, domácí vedení autorem hattricku Adamem Kobrem měli navrch. „Viděli jsme vyrovnané a bojovné utkání. Náš tým tahal za delší konec a díky tomu bereme výhru,“ uvedl trenér vítězů David Vaňásek. Na straně soupeře se prohloubily vrásky. „Zápas rozhodly dva faktory. Prvním bylo 90 procent odražených balónků pro domácí a druhým špatný pohyb, z čehož pramenila také oslabení. Nám nezbývá nic jiného než se modlit, že v dalších utkání budeme lepší,“ tak zněl komentář vedoucího družstva Jakuba Motla.

Naléhavě uspět potřebovaly i další celky z regionu. Letohradu se to na půdě poslední Skutče povedlo, byť chtěl v každém případě ještě o bod více než nakonec gólem Kuklíka v prodloužení získal. To by však v první řadě musel do utkání mnohem lépe vstoupit. „Takhle přistoupit k první třetině, když nutně potřebujeme body, to je otřesné. Od druhé části jsme se výrazně zvedli a soupeře po zásluze dorovnali. V závěru mi přišlo, že chceme domácím vítězství darovat, ti ale pouze vyrovnali. Prodloužení bylo vabank a naštěstí jdou dva body za námi,“ glosoval dění kouč Petr Adamec.

K čistému štítu schází Turům jedno vítězství. Vysočinu suverénně smetli

Orlicko-Třebovsko rovněž stále nemá nic jistého, ovšem z dlouhé cesty do Znojma se s veselou náladou nevracelo, neboť do poloviny hrací doby nabralo čtyřbrankové manko a soupeř si další vývoj střetnutí kontroloval. „Vyrovnané utkání rozhodovaly bohužel naše chyby v obranném pásmu. Je nutno vyzdvihnout gólmana soupeře, který perfektním výkonem podržel svůj tým. My se musíme do závěru ligy naučit zachovat chladnou hlavu v klíčových okamžicích a být přesnější v zakončení,“ okomentoval duel trenér Petr Stolín.

DIVIZE D, 18. kolo: FTC Vysoké Mýto – FBK TJ Svitavy 5:2 (1:0, 3:1, 1:1). Branky: Kobr 3, Pavlák, Knypl – Junek, Vašák. FBC Skuteč – FBC Letohrad Orel Orlice 6:7 PP (4:1, 0:3, 2:2 – 0:1). Branky: Maňour 3, Vařejčko 2, Pavliš – Kuklík 2, Novák, Chlumecký, Poláček, Skalický, Kubelka. TJ Znojmo LAUFEN CZ – FbK Orlicko-Třebovsko 9:4 (2:0, 3:1, 4:3). Branky Orlicko-Třebovska: Šmíd 2, Horák, Dryml. Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou – Florbal Litomyšl 3:13 (1:5, 1:4, 1:4). Branky Litomyšle: Švec 3, M. Háp 2, Ryšavý 2, Štarman, Gregor, Nykl, Novák, Macek, Stuchlík.

Další výsledky: Blansko – Mohelnice 5:6, Jihlava – Hornets Brno 7:6.

Pořadí:

1. Blansko (50), 2. Litomyšl (38), 3. Znojmo (37), 4. Mohelnice (34), 5. Jihlava (34), 6. Hornets Brno (29), 7. Vysoké Mýto (26), 8. Orlicko-Třebovsko (18), 9. Letohrad (17), 10. Svitavy (13), 11. Světlá nad Sázavou (10), 12. Skuteč (9).

Další program (28. – 29. ledna): Letohrad – Blansko (so, 18.00), Svitavy – Jihlava (so, 18.00), Orlicko-Třebovsko – Vysoké Mýto (so, 18.00), Litomyšl – Znojmo (so, 20.00), Hornets Brno – Skuteč (ne, 17.30).