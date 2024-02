Ano, s výsledkem jsme naprosto spokojeni. Je to nejvíce bodů, co jsme kdy udělali. Když jsme před startem sezony zjistili, že první tým může přeskočit první kolo play up, šli jsme si za tím. Snad se ukáže, že to bude výhoda.

Litomyšlští florbalisté okusili play up poprvé před rokem, kdy po pětizápasovém dramatu ztroskotali na Kutné Hoře. Letos je ovšem jejich tým zkušenější, díky skvělým výkonům v dlouhodobé části sebevědomější a odhodlaný porvat se o postup. Trenér TOMÁŠ DOUBEK pevně věří, že na start rozhodující části sezony vyladí formu družstva nejlépe, jak to bude možné.

Ve dvaadvaceti kolech jste vstřelili 152 branek a obdrželi jich 104. Jak jste byl spokojen, co se týče ofenzivní a defenzivní složky vaší hry? Vidíte tady posun oproti minulosti?

Situace je velice podobná jako loni. Co se týče počtu gólů, které jsme dostali, můžeme být spokojeni, i když jich mohlo být ještě méně, občas nám ale chyběla vůle hrát až do samého konce. Počet našich vstřelených gólů není špatný, ale je srovnatelný s tím, co mají ostatní celky s mnohem nižším počtem bodů. V zápasech jsme si vytvářeli velký počet šancí, ale góly z toho bohužel nepadaly. Pracujeme na tom a věřím, že se to v zápasech play up obrátí k lepšímu.

Zdroj: Radek Halva

Je něco, co vás v této divizní soutěži překvapilo, pokud jde o výkony a umístění jednotlivých družstev?

Divize je velmi vyrovnaná, za poslední roky se velice zkvalitnila. Nic jsme nedostali zadarmo. Každý se na nás jako na lídra chtěl vytáhnout. A co týká umístění, tak mě velice zaskočil spodek tabulky. Před sezonou bych poslední čtyři týmy tipoval o dost výše.

V prvním kole play up máte volno, čeká vás poměrně dlouhá zápasová pauza až do 9. března. Jak ji vyplníte? Neobáváte se trochu, že před rozhodující fází sezony vypadnete z rytmu?

Za pauzu jsme rádi, bylo na nás vidět, že se už ní těšíme. Hrajeme přibližně od půlky srpna. Dáme si jeden týden „volno”. Pak do toho opět šlápneme, budeme řešit už jen drobné detaily. V plánu máme i přátelské utkání. Nabereme čerstvé síly, dáme čas rodinám a 9. března budeme na sto procent připraveni, Věřím, že pauza bude výhodou, týmy nejsou zvyklé hrát tak velký počet zápasů v rychlé době a soupeř, na kterého narazíme, může být unaven.

V první sérii vás čeká vítěz souboje Bílovec vs. Letohrad. Přáli byste si spíše protivníka známého či neznámého?

Oba možní soupeři jsou bezpochyby velmi silní, máme v plánu vidět alespoň dva jejich zápasy, ať jsme, co nejvíce připraveni. Přál bych si spíše Letohrad, je to blíž a na tohoto protivníka se nám celkem daří. Nicméně ať to bude Bílovec, nebo Letohrad, tak nás nebude čekat nic lehkého.

Je pro vás postup do Národní ligy jasným cílem, se kterým jdete do play up?

Po loňském ročníku, kdy play up bylo pro nás možná překvapením, jsme si za ním letos šli od začátku až do konce. Tým na to má, postup máme v hlavách. Bylo by alibistické říci něco jiného, než že postup je naším cílem.

A ještě pár slov k fanouškům, kteří na vaše zápasy chodí pravidelně v hojném počtu. Z toho musíte mít určitě radost, že…

Je to skvělé. Hraje se nám doma moc dobře. Někteří nás jezdí podporovat i na venkovní utkání. Máme největší domácí návštěvnost v divizi. Je to pro nás i závazek hrát před fanoušky co nejlépe. Doufám, že jich v březnu bude chodit plná hala a společně dosáhneme postupu do Národní ligy.