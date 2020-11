Těžké časy prožívá český sport. Jak amatérský, tak profesionální. Nemožnost hrát a trénovat, nemožnost vykonávat svoje povolání, do toho prohlubující se ekonomické problémy řady klubů, které i za standardní situace bojují složitě o naplnění svých rozpočtů, z toho všeho plynoucí obavy o budoucnost. Svitavský basketbal se v posledních sezonách etabloval v popředí Kooperativa NBL, ale ani jemu se otazníky nevyhýbají.

„Dopady na klub jsou samozřejmě nepříjemné,“ říká manažer Dekstone Turů Pavel Špaček v době, kdy byla nejvyšší česká basketbalová soutěž letos podruhé zastavena.

S platy šli dolů

Ekonomická stabilita klubu. Záležitost, kterou řeší všude, Svitavy nevyjímaje. Sponzoři mají svých starostí nad hlavu a není psáno, že podporu basketbalu udrží na nynější úrovni. „Několik partnerů s námi do nové sezony nepokračovalo a noví se hledají velmi těžko,“ potvrdil Pavel Špaček.

I vedení Dekstone Turů sáhlo do výdajové stránky. Nejde o nic překvapivého, činí tak všechny sportovní organizace, mají-li přežít. „Snažíme se optimalizovat provozní výdaje. V září došlo i ke snižování platů hráčů, a to vzhledem k nelichotivým výsledkům. Využili jsme smluvních možností stávajících kontraktů,“ vysvětluje manažer.

V této souvislosti se nabízí otázka, zda se Svitavy budou snažit využít podpůrných programů státu určených pro sedm profesionálních soutěží. „Určitě situaci monitorujeme a případné programy využijeme. Zatím se mluví o kompenzaci z příjmů ze vstupného, což by se rozhodně hodilo,“ uznal Špaček.

Trénink? Nic lehkého

Svitavskému kádru se dosud vyhnula déle trvající karanténa a stačil odehrát sedm z osmi kol. Což neznamená, že by se mu covid-19 úplně vyhnul. „Dva hráči týmu covid prodělali, jednoho to postihlo v přípravě a druhého v úvodu ligy. Když k tomu přičteme zranění Křivánka a Dragouna, tak je toho na jeden tým skutečně hodně,“ řekl manažer.

Tuři, stejně jako ostatní basketbalisté, nemohli dlouho hrát a ani se adekvátně připravovat. To je další problém, byť v tomto týdnu se snad začalo blýskat na lepší časy.

Tedy ne, že by svěřenci Lukáše Pivody pouze seděli doma, ale se systematickou přípravou to nemělo nic společného. „Snažíme se využívat venkovních sportovišť, ale je to hodně závislé na počasí. Hráči si také plní domácí individuální tréninkové plány. Chceme, aby se udrželi v kondici, ale není to nic jednoduchého,“ popisuje Špaček aktuální stav v týmu.

Návrat? Snad brzy

Kooperativa NBL má za sebou osm dějství, navíc vinou spousty odložených utkání značně neúplných. Čas utíká a přestože se sportovní autority snaží vyjednat, a zdá se, že úspěšně, se státními orgány podmínky pro obnovení profisportu, zůstává restart ligy ve hvězdách. Stejně jako otázka, jestli to bude možné podle původního systému, nebo ho bude nutné modifikovat. „Cílem ligy bude odehrát minimálně základní část, a to nejpozději do konce května. Basket se začne hrát, až to epidemiologické podmínky umožní,“ je smířen s realitou Pavel Špaček.

Zřejmé je, že i kdyby se v dohledné době dalo znovu hrát, tak to bude jistě bez přítomnosti publika, což je nepříjemné pro všechny týmy a pro Tury zvyklé na hlasitou podporu dvojnásob. „Když jsem sledoval zápasy před prázdným hledištěm haly Na Střelnici, bylo mi hodně smutno. Naši fanoušci jsou nejlepší v lize a s nimi bychom s Hradcem Králové i s Kolínem určitě vyhráli,“ je přesvědčen manažer Svitav.

Čekala se lepší hra

Tím jsme se přesunuli k aktuální svitavské bilance 1 - 6. To je vzhledem k ambicím a síla kádru, která je alespoň na papíře vysoká, tristní záležitost a ve vedení klubu tak jistě nepanuje pohoda. S něčím podobným se rozhodně nepočítalo. „Máme obrovské potíže v obraně a na útočném doskoku. Velkou roli v tom hrají také nesehranost a časté absence klíčových hráčů,“ hledá aspoň částečné vysvětlení Špaček.

Přípravné duely, až na jednu výjimku, takovou katastrofu nevěštily, i když předsezonní změny v týmu byly výrazné. Do Svitav ale nepřišli žádní nezkušení zelenáči. „V přípravě jsme první zápas prohráli o dvacet a pak pět v řadě vyhráli. Zdálo se všechno na dobré cestě. Jenže potom udeřil zmíněný covid a vyřadil ze hry Bujnocha, což byl do té doby náš nejlepší hráč. Škoda, že jsme neurvali výhru v Ostravě, mohla nám dodat sebevědomí. Dalším limitujícím faktorem jsou zranění, ale přesto jsem čekal, že herní projev týmu bude lepší,“ vyhýbá se Pavel Špaček hledání zbytečných výmluv.

Začít musí od obrany

Dekstone Tuři padli mimo jiné s Ostravou, Kolínem či Hradcem Králové a marná sláva, že se i s těmito soupeři může prohrát, na to si jejich fanoušci rychle odvykli. Tím hůře to nyní koušou, nicméně manažer si nemyslí, že je za tím třeba hledat podcenění. „Letošní liga má doposud dva supertýmy, tedy Nymburk a Opavu. Zbytek se může poráže navzájem, navíc bez diváků v hledišti je to loterie,“ vrací se k absenci povoleného šestého hráče na palubovce.

Až se basketbalisté vrátí do akce, a nezbývá než doufat, že se tak stane co možná nejdříve, budou se chtít Tuři dostat co nejrychleji z tabulkového chvostu. Což bude obnášet výkony z úplně jiného ranku, než jaká byla většina těch ze září a října. „Tvrdá týmová práce na obranné polovině hřiště bude tou správnou cestou. Tohle jsme si všichni ujasnili,“ zdůrazňuje Pavel Špaček a na otázku po důvěře, jakou má vedení klubu k hráčům a trenérům reagoval jednoznačně: „Současný realizační tým i hráčský kádr mají i nadále naši důvěru.“