Prohrát v základní skupině první basketbalové ligy? A dokonce domácí zápas? To se Turům v uplynulých dvou sezonách stávalo opravdu výjimečně. V té nové se jim to však přihodilo hned při premiéře před vlastním publikem v hale Na Střelnici. Takhle si trenér Martin Šorf úvodní vystoupení v domácím prostředí rozhodně nepředstavoval, jeho svěřenci však v souboji s brněnskými mladíky tahali za kratší konec.

Svitavští prvoligoví basketbalisté. | Foto: Tuři Svitavy

Martin Šorf, trenér Svitav: „Hosté přijeli ve velmi silném složení, měli v sestavě hodně borců, kteří trénují a hrají s áčkem. Bylo to vidět na jejich fyzickém projevu, hráli hodně rychle, důrazně a energicky, především Svoboda s Kubínem nám dělali problémy, ale nebyli to jenom oni dva. Neobstáli jsme v podkošovém prostoru, čemu nepomohlo ani zranění Kryštofa Bati, který musel ze hry odstoupit. Soupeř nás přeskákal, povolili jsme mu dvacet útočných doskoků a s tím je skoro nemožné vyhrát. Hosté chodili pro doskoky hodně důrazně, my si s tím nedokázali poradit, což byl jeden z klíčových faktorů. Dalším byla střelba z dlouhé vzdálenosti, hosté trefili dvanáct trojek s vysokou úspěšností, naopak my si vybrali na naše zvyklosti trochu slabší den na trojkovém oblouku. Zápas byl vyrovnaný, věřím, že si ho diváci užili, byť se špatným koncem pro nás, ale musíme uznat kvalitu soupeře, která byla velmi vysoká.“

Zdroj: Youtube

Martin Novák, pivot Svitav: „V utkání se nám bohužel nedařilo podle představ. V prvním poločase to ještě stačilo na pozitivní výsledek, kdy jsme se dostali až do desetibodového vedení. Ve druhé půli nás ovšem zradil obranný doskok a Brno po útočném doskoku vsítilo 22 bodů, což je hodně. K tomu se přidala naše nemohoucnost trefit trestný hod a prohra byla na světě. Věřím však, že se z chyb poučíme a ukážeme to hned v příštím utkání v Hradci Králové.

1. LIGA – SKUPINA VÝCHOD – 3. KOLO: Tuři Svitavy – Basket Brno U23 66:77 (18:13, 35:34, 53:58). Body: Slezák 17, Novák 14, Marko 10, Jurka 8, Hlobil 6, Petric 5, Jokl 2, Kostka 2, Baťa 2 – Kubín 17, Svoboda 15, Strašák 9. Musil 9, Houzar 6, Půlpán 5, Dáňa 5, Rychtecký 4, Šulc 4, Korotchenko 3. Rozhodčí: Kremser, Fanta. Fauly: 20:21. Trestné hody 15/6 – 26/13. Trojky: 6:12. Doskoky: 33:51. Diváci: 185.

Další výsledky:

Ostrava – Zlín 85:82, Opava B – Nový Jičín 83:70, Pardubice – Olomouc 89:69, Prostějov – Hradec Králové 63:83.

Pořadí:

1. BK Opava B (3-0), 2. Královští sokoli Hradec Králové (2-1), 3. Basket Brno (2-1), 4. Tuři Svitavy (2-1), 5. BK Vividbooks Pardubice (2-1), 6. Snakes Ostrava (2-1), 7. Basketbal Olomouc (1-2), 8. BC Nový Jičín (1-2), 9. Fastav Zlín (0-3), 10. BCM Orli Prostějov (0.3).

Příští program:

Královští sokoli Hradec Králové – Tuři Svitavy (neděle 8. října, 16.30).