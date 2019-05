Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Sami si postup do semifinále Kooperativa NBL zajistili v pondělním pátém čtvrtfinále proti Slunetě Ústí nad Labem. Na to, kdo bude jejich soupeřem, si však museli počkat do dohrání série mezi Děčínem a Opavou.



Válečníci využili v sedmém duelu výhodu domácího prostředí a po jejich bezpečném vítězství 79:62 bylo jasné, že Dekstone Tury čeká ve druhém kole play off další severočeský konkurent.



Děčín.



Určitě si ho fanoušci přáli více než druhou variantu, kterou bylo útočně naladěné Olomoucko (to se ve druhém semifinále střetne s Nymburkem). Za minulé sezony to je v ligové i pohárové soutěži nejčastější svitavský soupeř a lze říci, že v poslední době se vzájemná bilance naklonila na stranu Turů.



Na prvním místě zde rozhodně musí stát jejich loňský senzační čtvrtfinálový triumf 4:2 na zápasy, doposud největší úspěch Svitav v nejvyšší soutěži.



V tomto ročníku se svěřenci Lubomíra Růžičky a Lukáše Pivody utkali s Děčínem celkem pětkrát, přičemž třikrát vyhráli (pokaždé to bylo v NBL), jednu ligovou výhru uzmul Armex (na svitavské půdě), který vyšel vítězné také ze zápasu hraného v rámci českého poháru.



Děčín si prošel v průběhu ročníku hodně turbulentním obdobím, nevyvaroval se dlouhé série porážek a celou basketbalovou veřejnost pak překvapil náhlým odvoláním dlouholetého kouče Pavla Budínského. Jeho nástupce Tomáš Grepl se však rychle zorientoval a přivedl svoje svěřence do bojů o medaile, kde jsou po skalpu Opavy připraveni vyzvat Tury!



Ti zase větří historickou příležitost na proniknutí do ligového finále.



Opona pro velké basketbalové divadlo se otvírá.