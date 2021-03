Jak se na svitavské hře projeví nucena absence distancovaného kapitána Marka? To byla před úvodním rozskokem zásadní otázka a odpověď na ni se zkraje nejevila úplně optimisticky, neboť po necelých sedmi minutách svítilo na tabuli skóre 8:15. Tuři se trápili v útoku, ne a ne si vytvořit slušnou střeleckou pozici a soupeř po zásluze vedl.

Druhá perioda však přinesla první ze zvratů v průběhu duelu. Ofenziva Nové huti tady byla zcela otupena, hosté dali pouhých devět bodů a i když ani domácí nehýřili střeleckou jistotou, tak jim to stačilo na šestibodové poločasové vedení.

Kolik se toho během sezony popsalo o svitavských nástupech do druhého poločasu? Darmo hovořit. Tuři si na tuto pasáž zase nedali pozor, po třech minutách (3:10) se jejich náskok rozplynul v dým a Bohačík smečí vracel výhodu na ostravskou stranu.

Povzbuzení hosté následně sami odskočili na rozdíl šesti bodů, dílčí úsek 9:21 nevěštil pro Svitavy nic příjemného. Včas vybraný time out kouče Pivody však padl na úrodnou půdu a do konce kvartálu se Tuři vyhrabali z nejhoršího.

Že přetahovanou strhli domácí na svoji stranu, o tom ve čtvrté čtvrtce rozhodly dva faktory. Jednak konečně našli trojkovou mušku, za deset minut vyslali šest přesných projektilů, z toho Sehnal tři. Navíc na rivala vytasili zónovou obranu a s tou si Ostravané neporadili, nebyli schopni trefit skoro vůbec nic.

Tím pádem jim Tuři pláchli až na patnáct bodů a v koncovce měli klid. Vítězství to bylo hodně kostrbaté a basketbalové krásy zápas moc nepobral, nicméně výsledek se počítá a cesta za sedmým místem začala dobře.

„Po reprezentační pauze se nehrál moc líbivý basketbal. My jsme ale za ubojované vítězství moc rádi,“ potvrdil svitavský kormidelník Lukáš Pivoda. „Odvedli jsme velmi dobrou práci na obranné polovině ve druhé a kromě úplného závěru i ve čtvrté čtvrtině. Hodně nám k tomu pomohla zóna, zejména ve druhém poločase, protože hosté se nemohli trefit a nevěděli si s ní rady. Navíc jsme trefili některé volné střely, kdy jsme konečně přestali váhat, jestli vystřelit. Pokud jsme si pohlídali obranný doskok a vybíhali rychle do protiútoku, tak jsme z toho pokaždé něco měli. Těžili jsme z toho, když jsme si půjčili míč, ale bohužel byly tam i útoky jeden do pěti, kdy jsme nehráli kolektivně, a Ostrava se tím pádem držela ve hře,“ hodnotil Pivoda.

„Cíl jsme splnili, ale výkon bychom si za rámeček určitě nedali. Obzvlášť hned v nástupu do první čtvrtiny, kdy nám Ostrava utekla. Potom jsme se trochu zvedli, ale pořád bylo znát, že hosté cítí šanci na vítězství. A toho bychom se měli do dalších zápasů vyvarovat. Nenechat zkrátka soupeře ze začátku čuchnout, protože jinak z toho jsou problémy,“ poznamenal Marek Sehnal, z jehož ruky padly klíčové svitavské projektily ve čtvrté desetiminutovce.

„Byl to zápas čtyř čtvrtin: první pro nás, druhá pro Svitavy, třetí zase my a čtvrtá opět Svitavy. Bohužel jsme se trápili do zóny a to nás porazilo. Měli jsme spoustu otevřených střel, ale netrefovali je. A basketbal je o koších. Myslím, že ne více štěstí, ale více smůly než soupeř jsme v rukou měli my. Jinak to bylo z naší strany poměrně slušné utkání, celkem dobré v obraně, nedělali jsme tolik chyb, i na doskoku to bylo docela dobré. Neodehráli jsme špatný duel, pohříchu ale s nešťastným koncem,“ litoval ostravský trenér Peter Bálint.

„Je to škoda, porážka nás mrzí. Dobře jsme začali, divácky to mohl být zajímavý zápas, protože byl po celou dobu vyrovnaný. Tedy až na tu poslední čtvrtinu, která nám utekla. Tam nás Svitavy zaskočily zónou a nám se nepovedlo trefit z dálky, což byl hlavní klíč k výsledku. Svitavy tam naopak nějaké trojky trefily, což byl jediný rozdíl,“ dodal autor jedenácti bodů Radek Pumprla.

SKUPINA A2, 1. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – NH Ostrava 77:68 (18:23, 38:32, 52:53)

Body: Slezák 18, Bujnoch 16, Svoboda 11, Sehnal 11, Pinkston 11, Johnson 4, Goga 3, Welsch 3 – Bohačík 18, Alleyn 13, Pumprla 11, Týml 11, Heinzl 9, Snopek 4, Urbánek 2. Rozhodčí: Baloun, Nejezchleb, Perlík. Fauly: 20:22. Trestné hody: 22/15 – 12/6. Trojky: 10:2. Doskoky: 43:43. Hráno bez diváků.

Další výsledky:

BK Armex Děčín – Sluneta Ústí nad Labem 77:88, BK Olomoucko – Královští sokoli Hradec Králové odloženo.

Pořadí:

7. Dekstone Tuři Svitavy (43.5), 8. Sluneta Ústí nad Labem (39.1), 9. Královští sokoli Hradec Králové (36.4), 10. BK Armex Děčín (34.8), 11. NH Ostrava (26.1), 12. BK Olomoucko (18.2).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. BK Olomoucko (středa 3. března, 18:00, hala Na Střelnici).