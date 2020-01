KOOPERATIVA NBL: Průběh úvodní čtvrtiny naznačoval, že Tuři si v poklidu dojdou pro další vítězství, druhá část je však z tohoto dojmu zase rychle vyvedla, neboť domácí bleskově otočili vývoj.

Z utkání BC Kolín - Svitavy (69:82). | Foto: Adam Hruška

Do poločasu se však hosté vrátili ke své hře, znovu se dostali ve skóre přes soupeře a nadějný odstup po přestávce hlavně díky přesně střílejícímu Crandallovi navyšovali. Kolínská šňůra 9:0 na začátku čtvrté periody znamenala, že se na palubovku mohlo vrátit drama. To však Svitavští odmítli, neboť kdykoli to vypadalo, že se protivník dostane do kontaktu, tak dokázali sami udeřit a závěr měli pod kontrolou.