Jedna ztráta rovná se konec sezony, jeden zisk naopak jejímu prodloužení v bojích o medaile. Ortel po čtvrtečním čtvrtfinálovém zápase číslo tři je jasný. Ústí ztrácí proti Svitavám 0:3 na zápasy a každé další zaváhání ukončí svěřencům Antonína Pištěckého mistrovský ročník. Naopak Růžičkovi „boys“ jsou blízko k tomu, aby si opět po roce zahráli v top čtyřce.

Sluneta, která se musela znovu vypořádávat se ztrátou klíčového rozehrávače Šotnara, odstartovala do zápasu špatně, první čtvrtinu soupeři nestačila a prohrála ji 12:22. Pak se ale role obrátily, domácí se zvedli a v poločase vedli po trojce Wisseha těsně před sirénou o bod 38:37.

„Do utkání jsme vstoupili velice koncentrovaně a hráli disciplinovaně v útoku. V první půli jsme ale měli nízké procento střelby za tři body, což si nedokážu vysvětlit, protože ty střely byly opravdu volné,“ popisoval průběh zápasu kouč Svitav Lubomír Růžička. „Byla to škoda, protože jsme mohli jít do většího než desetibodového trháku. Ve druhé čtvrtině jsme úplně vypadli z role, nehráli jsme set plays, hráli jsme jakousi „co chci hru“ nebo nevím, jak to nazvat. Samozřejmě jsme za to platili,“ zamračil se vzápětí. „Ústí dalo šestadvacet bodů, některé velice laciné, které padly po našich ztrátách, a domácí z nich měli rychlé protiútoky.“

Ačkoliv oba celky špatně střílely z dálky, hosté volili daleko kompaktnější pojetí hry, čehož si všimli i oba trenéři. „O přestávce jsem hráče uklidňoval, že Sluneta má jen pět asistencí, takže to je jen o nás, že propadáme ve hře jeden na jednoho nebo děláme zbytečné ztráty v útoku,“ popsal Růžička. „Zápas jsme prohráli o deset bodů, ale pokud se v technickém zápise podíváte na validitu, je tam rozdíl nějakých čtyřicet až padesát. To není poprvé. Rozdíl v asistencích je obrovský, my v útoku nepustíme míč, děláme to Svitavám příliš jednoduché a všechny koše, které dáme, jsou hrozně vydřené,“ všiml si i domácí trenér Antonín Pištěcký.

Svitavy po přestávce přepnuly na vyšší obrátky, dvanáct ze svých čtrnácti bodů nasázel Pavel Slezák a Tuři pomalu, ale jistě mířili za výhrou. Ačkoliv domácí několikrát smazali dvouciferné manko, hosté vždy znovu odskočili. Naposledy šňůrou za stavu 60:61 ve 34. minutě, koncovku si s přehledem pohlídali. „Špatně jsme vstoupili do obou poločasů. Nemyslím si, že to je nekoncentrovanost, spíš hloupost a špatná rozhodnutí v některých chvílích,“hledal příčiny porážky domácí kouč. „Nebránili jsme, rozhodně jsme nebránili v prvním poločase, kdy jsme dostali spoustu jednoduchých košů a Svitavy se dostaly do tempa.“

To Lubomír Růžička mohl být spokojený. „Ve druhé půli jsme hráli koncentrovaně, zejména ve třetí čtvrtině, bohužel jsme nezvedli procento za tři body. Za druhou půli si ale celý tým zaslouží pochvalu za práci v obraně i za sdílení míče v útoku. Myslím, že šestadvacet asistencí oproti osmi domácím je opravdu velký rozdíl,“ uzavřel.

S tím souhlasil i Pištěcký, jenž dodal: „Měli jsme nějaké otevřené pozice zdálky, bohužel ani tam jsme si nepomohli, z trojek máme stejná čísla jako hosté,“ vypíchl pouze osmnáctiprocentní úspěšnost střelby za tři body. „Když k tomu přidáme to, že nejsme opět schopni ubránit Aikena na pick and rollu, ačkoliv jsme se na to snažili zaměřit, a on má opět jedenáct střel z patnácti jen z vymezeného území, tak je to špatné,“ pokrčil rameny. „Ve druhé půli nás navíc Svitavy uběhaly z rychlých protiútoků, ze kterých daly asi patnáct bodů, tam už jsme byli jen sparingpartner.“

V pátek od 18 hodin se hraje čtvrtý zápas a Tuři mají na své straně „mečbol“.

KOOPERATIVA NBL, čtvrtfinále play off, 3. zápas:

Sluneta Ústí nad Labem – Dekstone Tuři Svitavy 71:81 (12:22, 38:37, 49:58)

Body: Wisseh 14, Pecka 13, Houška 12, Fait 10, Svejcar 10, Šmíd 5, Martin 3, David 2, Šteffel 2 – Aiken 22, Marko 14, Slezák 14, Puršl 10, O'Brien 8, Svoboda 6, Jelínek 3, Kovář 2, Číž 2. Rozhodčí: Vyklický, Kučírek, Záruba. Fauly: 14:22. Trestné hody: 20/15 – 9/5. Trojky: 4:4. Doskoky: 35:42. Diváci: 785.

Stav série: 0:3.