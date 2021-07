První ligu, tedy druhou nejvyšší soutěž v hierarchii tuzemského basketbalu, bude hrát dvacet klubů rozdělených zpočátku na dvě desetičlenné skupiny – východní a západní. V nich odehraje každý tým od září do ledna osmnáct utkání systémem každý s každým dvoukolově doma a venku. Potom bude následovat nadstavbová část, v níž se obě skupiny na základě umístění prolnou. Sezona vyvrcholí závěrečným play off, z něhož vzejdou dvě družstva, která se v baráži utkají s posledním celkem Kooperativa NBL o účast v nejvyšší soutěži.

Svitavští Tuři byli zařazeni do východní moravské skupiny, kterou rozehrají 17. září na domácí palubovce proti týmu BCM Orli Prostějov. Dalšími soupeři budou BC Vysočina, Basketbal Olomouc, Strabag Zlín, BC Nový Jičín, Basket Brno, Snakes Ostrava, Basket Opava 2010 a BK Vividbooks Pardubice. Zajímavostí je, že prvoligové zápasy jsou termínovány na páteční večery.

Pro úplnost dodejme, že západní skupinu první ligy tvoří Sokol Vyšehrad, BK Levharti Chomutov, USK Praha B, Lokomotiva Plzeň, Slavoj BK Litoměřice, Sokol pražský, Basketbal Polabí, Slavia Praha, GBA Sojky Pelhřimov a Sokol Sršni Písek.

Co se týče podoby svitavského kádru, jsou informace, jaké jsou k dispozici, zatím spíše kusé. Tury povede ostřílený kouč Peter Bálint, muž s mnohaletými zkušenostmi z NBL, který v ní naposledy vedl ostravskou Novou huť. Ve Svitavách zůstává, možná poněkud překvapivě, Pavel Slezák, který tak ve druhém utkání předkola play off v Ústí nad Labem uzavřel svoji výjimečnou kariéru v národní basketbalové lize. Z lavičky na hřiště se přesune Martin Novák, dřívější asistent trenéra Lukáše Pivody bude tvrdit muziku přímo na palubovce. Oznámeno bylo také angažmá odchovance svitavského basketbalu Radky Jurky a svoje působení v klubu prodloužil Jan Hlobil. Na další jména do sestavy se ještě čeká.

Se zájmem čekala basketbalová veřejnost na to, kam zamíří po ukončení svitavského působení na top úrovni dosavadní členové kádru Turů. Dalo se předpokládat, že o většinu z nich bude mezi ligovou konkurencí zájem, což se beze zbytku naplnilo. U některých (Welsch, Dragoun) navíc ještě není jejich další působiště zveřejněno.

Kapitán Roman Marko spojil svoji další kariéru s Brnem, kde bude opět pracovat s někdejším svitavským trenérem Lubomírem Růžičkou. „Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl pro Brno, jsou ambice klubu, který se chce posouvat krok po kroku výš. Jak po stránce výsledkové, tak po stránce rozvoje mladých hráčů a celkového fungování. Dalším plusem byl fakt, že jsem s hlavním trenérem spolupracoval už v minulosti, tudíž znám jeho trenérskou filozofii a neměl bych mít problém zapadnout do konceptu,“ vyjádřil se Marko k novému angažmá.

K děčínským Válečníkům zamířil křídelník Matěj Svoboda a setká se tam se svým bývalým spoluhráčem z haly Na Střelnici Eduardem Kotáskem, jenž v tým trenéra Grepla odehrál celou uplynulou sezonu. Děčín má basketbalisty, kteří hájili svitavské barvy, vůbec v oblibě, jeho další posilou se totiž aktuálně stal Damonte Dodd, pivot, jenž byl v minulém ročníku bez klubového angažmá, o rok dříve však oblékal dres Turů, odkud si ho fanoušci pamatují.

A když už jsme na severu Čech, také Sluneta Ústí nad Labem čerstvě přivítala ve svých řadách exsvitavskou akvizici. Konkrétně se jí stal další pivot Delvon Johnson, vítěz Kooperativa Faktoru hodnotícího atraktivitu hry. Tak byla nesporně jeho silnou stránkou a pokud k tomu přidá stabilnější výkonnost a občas více týmovosti, mají se v Ústí na co těšit.

Podobně v Ostravě, kam zamířil Václav Bujnoch, hráč, který před časem nakoukl i do reprezentace, ale ve Svitavách ho v rozletu několikrát přibrzdily zdravotní problémy. Jeho úkolem bude pozvednout tradiční klub z hlubin chvostu tabulky, kde v poslední době opakovaně hraje.

Dalším působištěm Adama Gogy bude Hradec Králové, Královští sokoli si ho vyhlédli jako vhodné doplnění ke své rozehrávačské jedničce Stamenkovičovi. Marek Sehnal se po roce vrací zpátky tam, odkud do Svitav přišel, tedy do Olomoucka. Tento klub se pro novou sezonu stěhuje z Prostějova do Olomouce a povede jej polský kouč Skibniewski.