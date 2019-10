V polovině první čtvrtiny to ze všeho nejvíce vypadalo, že hosté budou zralí na ručník. Tuři si rychle vypracovali dvouciferný náskok. Postupem času se však ukázalo, že trenér Lubomír Růžička svoje nové svěřence na ty bývalé připravil dobře. Odstup ve skóre se ustálil kolem desetibodové hranice a hrála se docela vyrovnaná partie. Což platilo také po změně stran a zkraje čtvrté čtvrtiny hosté ze své ztráty několika těžkými střelami ukrojili natolik, že se v hale začaly vznášet svitavské obavy o výsledek.

Blíže než na šest bodů se ovšem brněnský tým nedostal, důležité body totiž trefil Slezák a když navíc pod košem zaúřadoval Puršl, jak střelecky, tak na doskoku pod oběma koši (celková užitečnost 38!), tak je rozdíl ve skóre možná větší, než by si Jihomoravané zasloužili. Nicméně výhra zůstala ve Svitavách zaslouženě, domácí výsledkově ovládli všechny čtyři čtvrtky. Ze souboje trenérských parťáků z předchozích sezon tak vyšel šťastnější Lukáš Pivoda, na straně poražených se předvedl i Bryan Smithson, další basketbalista, který to ve sportovní hale Na Střelnici zná.

Lukáš Pivoda, trenér Svitav: Musím souhlasit, že výsledek neodpovídá průběhu utkání. Brno se prezentovalo velmi dobrým výkonem a my se strachovali o vítězství. Rozhodoval doskok, kde jsme získali o třináct míčů více, do poločasu jsme měli deset doskoků v útoku. Brno nám v první půli zastavilo rychlý protiútok, což se dá označit jako naše DNA, dali jsme z něj jen pět bodů. Po změně stran jsme měli dvě pasáže, kdy jsme sprintovali do protiútoku, ale vždy to vycházelo z kvalitní obrany. Brno tam mělo úsek, kdy úspěšně zakončilo sedm z deseti útoků, a to se potom hraje protiútok těžko. Jsme moc rádi za vítězství.



Lubomír Růžička, trenér Brna: Blahopřeji domácím k vítězství. Nakonec skóre hovoří jednoznačně, i když jsme udělali zajímavý zápas. Vstup do utkání nám nevyšel. Přestože jsme měli dobré pozice, neproměňovali jsme, a naopak na druhé straně jsme otevřeli prostor pro Pavla Slezáka a Matěje Svobodu, kteří dávali. Potom jsme se dotáhli a ukázali lepší tvář, ale samozřejmě nás trápí podkošová sestava. Po odchodu Richarda Körnera jsme doplnili tým na pozici vyššího křídla a pro Papeho Diattu to byl křest ohněm. V pondělí se k nám připojí ještě jeden podkošový hráč, který vyztuží sestavu a tím pádem budeme mnohem konsolidovanější, abychom mohli zastavovat hráče typu Šimona Puršla a další. Je škoda, že utkání skončilo tímto rozdílem, protože to bylo nějakých šest minut do konce o šest. Nakonec je to však jedno, protože je to jen o výhrách. My jsme celý týden pracovali velmi dobře a těším se na další zápas.



Geno Crandall, hráč Svitav: Zápas byl pro nás byl důležitý, po úvodních dvou prohrách se začínáme dostávat do agresivního tempa, které chceme hrát, což se nám předtím nedařilo. To byl klíč k utkání a bude to i klíč k tomu, abychom se posunuli vpřed. Měli jsme velmi dobrý start do utkání. Pokud jsme schopni udržet naše tempo, tak můžeme udělat bodovou šňůru za krátkou dobu. Chceme hrát hodně rychle dopředu a věnujeme se tomu na tréninku, ale i tomu, abychom si pohlídali obranný doskok a zakončovali co nejrychleji na útočné polovině. Pokud nás týmy donutí ke zpomalení a ke hře pět na pět, tak i na to jsme připraveni. A snažíme se každý den pracovat na tom, abychom byli lepší a lepší.



Bryan Smithson, hráč Brna: Za prvé chci říci, že je super být zpět ve Svitavách. My jsme nezačali dobře, i když jsme měli solidní úseky. Poté náš tým ukázal charakter a dokázali jsme se vrátit zpět do hry. Ve třetí čtvrtině měli Svitavy bodovou šňůru a nedokázali jsme se dotáhnout. Dvě věci vyčnívají, prohráli jsme doskok a Svitavy stříleli s téměř padesátiprocentní úspěšností, proti tomu se špatně hraje. Nechali jsme jim příliš jednoduchých košů, když jsme si nevážili míče. Máme před sebou spoustu práce, máme však talentovaný mladý tým a trenér nám pomůže připravit se na další zápasy.

4. KOLO:

Dekstone Tuři Svitavy – mmcité1 Basket Brno 94:73 (27:20, 43:35, 66:57)

Body: Puršl 25, Svoboda 17, Slezák 17, Crandall 16, O'Brien 7, Kovář 5, Marko 4, Dodd 3 – Stegbauer 16, Heřman 14, Diatta 12, Nehyba 11, Smithson 7, Jokl 4, Kozina 3, Novotný 3, Farský 3. Rozhodčí: Baloun, Scholze, Salvetr. Fauly: 21:27. Pět chyb: Jokl, Smithson (oba Brno). Trestné hody: 36/23 – 15/7. Trojky: 9:8. Doskoky: 44:31. Diváci: 915. Nejlepší hráč utkání: Puršl (Svitavy).

Další výsledky:

BK Opava – Sluneta Ústí nad Labem 94:70, USK Praha – Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové 82:74, BK JIP Pardubice – BK Olomoucko 63:83, BC Geosan Kolín – NH Ostrava 82:89, BK Armex Děčín – ERA Basketball Nymburk 69:86.

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (100.0), 2. BK Opava (100.0), 3. BK Olomoucko (75.0), 4. USK Praha (75.0), 5. Sluneta Ústí nad Labem (75.0), 6. Dekstone Tuři Svitavy (50.0), 7. BK JIP Pardubice (50.0), 8. BK Armex Děčín (50.0), 9. NH Ostrava (25.0), 10. mmcité1 Basket Brno (0.0), 11. Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové (0.0), 12. BC Geosan Kolín (0.0).

Příště:

BK Olomoucko vs. Dekstone Tuři Svitavy (sobota 26. října, 18:00).