Los poslal svitavské Dekstone Tury k premiéře Kooperativa NBL 2019/2020 na sever Čech. Že je tam čeká tradičně ostrá bitva, o tom nemůže být sporu. Děčín udržel téměř kompletní stříbrný kádr, odešel pouze pivot Krakovič, zato zůstaly obě zámořské osobnosti, tedy Autrey a Carlson. Válečníci mají na rozdíl od Turů dva soutěžní zápasy už za sebou, v Alpe Adria Cupu porazili rakouský Graz 79:64 a podlehli Slunetě Ústí nad Labem 67:74.

Svitavský tým míří k zápasu v kompletním složení a je odhodlán zabojovat ze všech sil o vítězný start do ligy. „Děčín udržel základní osu týmu a na jeho horké půdě bude opět silným soupeřem. Tradičně si budeme muset poradit s agresivní hrou domácích a pohlídat si jejich útočný doskok. Klíč k úspěchu povede také přes zpomalení playmakera Autreyho, který nám v semifinále pěkně zatápěl. Do Děčína odjíždíme odevzdat naše maximum,“ slibuje trenér Lukáš Pivoda, kterého čeká premiéra coby hlavního kouče v Kooperativa NBL.

„Hned na úvod nás čeká náročné utkání v Děčíně, který není nutno nijak zvlášť představovat. Jeho kádr zůstal v podstatě pohromadě a víme tedy, co nás čeká. Budeme se snažit uspět a začít sezónu vítězstvím. Příprava byla dlouhá a těšíme se na ostré ligové zápasy,“ dodal svitavský kapitán Roman Marko.

Duel BK Armex Děčín vs. Dekstone Tuři Svitavy začíná v sobotu v 18 hodin.

Kooperativa NBL začala jako domácí ligová soutěž šestého nejlepšího týmu z nedávno skončeného světového šampionátu. Jak se tento senzační výsledek promítne do tuzemského basketbalového dění, jak může pomoci jednotlivým klubům, probudí ve větším objemu zájem dětí a mládeže, potažmo sponzorů? To jsou všechno otázky, které napadají basketbalové příznivce. Jaký je pohled ze svitavského tábora? Odpověděl manažer klubu Pavel Špaček. „Obecně lze říci, že basketmánie způsobená vystoupením reprezentace na mistrovství světa v Číně zpopularizovala basketbal u široké veřejnosti. Hodně se o basketbalu mluvilo a sledovanost televizních přenosů byla velmi vysoká. Ovšem úspěchy reprezentace nemají až takový přímý dopad na jednotlivé kluby. Uvidíme, jestli se zvýší návštěvnost našich domácích utkání. Hned v tom prvním hostíme Nymburk a za něj hraje pět hráčů, kteří reprezentovali v Číně. Co se týče zájmu mládeže o basketbal, tak si stěžovat nemůžeme. V rámci Svitav se nám daří držet ročníkovou návaznost a za to jsme rádi. Jsme si vědomi široké nabídky dalších sportů a nechť si každý vybere ten jeho vysněný. Zlepšení basketbalového marketingu po mistrovství světa zaznamenáváme u České televize, která využije zkušeností se studii na mistrovství světa a pro vybraná kola Kooperativa NBL chystá obdobná studia s přímými vstupy do dalších utkání. Tímto způsobem se i náš tým dostane do televize častěji a bude se o něm více mluvit. Pevně věřím, že především v pozitivním duchu. Pokud budeme více vidět v televizi, můžeme být do budoucna i zajímavější pro firmy, které by se rády zviditelnily spojením s úspěšným klubem a úspěšným sportem. To vše zjistíme v průběhu jubilejní desáté sezony Turů v nejvyšší basketbalové soutěži.“