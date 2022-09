Ta nakonec postoupila do Kooperativa NBL, takže není divu, že Svitavy jsou v pozici, kdy by se měly opět přihlásit do bojů o nejvyšší pozice. I díky tomu, že u družstva nadále setrval zkušený trenér Peter Bálint a jím vedený kádr nedoznal přes léto podstatnějších změn.

Než se však Tuři, jak se od nich všeobecně očekává, dostanou do play off, musí se nejprve prokousat základní skupinou a z ní pokud možno projít do nejlepší nadstavbové části. Což nemusí být úplnou samozřejmostí, jak to ukázalo hned jejich první ostré vystoupení v Opavě.

Tamní rezerva v předchozím ročníku vymetala spodní patra tabulky, ale tentokrát Tury pořádně potrápila a zejména ve druhém poločase se ze zápasu stala nečekaná přetahovaná. Nekonaly se žádné střelecké dostihy (ve třetí čtvrtině dali hosté jen devět bodů) a i když favorit svoji roli ustál a připsal si předpokládané vítězství, tak dostal hned na začátku ligy důrazné varování.

Oporou mu byl hlavně Tomáš Jansa (24 bodů 6 asistencí), Kryštof Baťa přidal k 15 bodům navíc 12 doskoků.

1. liga Východ

BK Opava B – Tuři Svitavy 67:75 (16:23, 34:47, 48:56)

Body Svitav: Jansa 24, Baťa 15, Jurka 10, Svojanovský 8, Hlobil 6, L. Jokl 6, Slezák 3, Petric 3.

Další výsledky 1. kola: Olomouc – Brno 56:81, Nový Jičín – Zlín 97:75, BC Vysočina – Vividbooks Pardubice 63:84, Snakes Ostrava – Prostějov 64:65.

Příští program (neděle 25. září, 18.00): Basket Brno U23 – Tuři Svitavy.