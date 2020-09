Žádný alibismus nečekejte. Svitavští Dekstone Tuři náleží ke skupině nejžhavějších favoritů na medailové umístění v Kooperativa NBL. To není přehnaný optimismus, ale při pohledu na jejich sestavu holá realita. Trenér LUKÁŠ PIVODA přivádí do soutěže výrazně obměněný celek se sedmi novými tvářemi, jejichž jména vzbuzují respekt a potvrzují smělé plány klubu.

V kádru vašeho družstva došlo po předčasném ukončení minulé sezony k velkým změnám, přišlo sedm nových tváří. Byl takový řez nutný a plánovaný?

Zčásti byl nutný, zčásti plánovaný. Bylo několik hráčů, které jsme měli vyhlédnuté delší dobu a podařilo se nám je nyní podepsat. Chtěli jsme jít také co nejvíce českou cestou a potom tým doplnit o kvalitní cizince. Momentálně máme na soupisce jednoho, ale uvidíme, co přinese průběh sezony.

Co nového by noví hráči měli přinést na svitavskou palubovku? Jejich adaptace na prostředí je bezproblémová?

Přivedli jsme hráče, kteří mají v našich očích potenciál se zlepšovat a chuť na sobě pracovat. Zvýšila se nám tréninková morálka a nasazení. Samozřejmě jsme odchodem především Gena Crandalla a Seana O'Briena přišli o velkou porci talentu, ale pevně věřím, že nově příchozí basketbalisté je nahradí svojí pílí a neúnavnou prací jak v trénincích, tak i v zápasech.

Jak jste spokojen s průběhem přípravného období?

Ze začátku to bylo velmi syrové, protože řez sestavou po velmi úspěšné sezoně byl obrovský. Příprava ale měla podle mého názoru vzestupnou tendenci. Zlepšovali jsme se každým tréninkem i zápasem. V utkáních jsme hráli ve vlnách a střídali dobré úseky s těmi méně povedenými. Troufám si však říci, že hráči pochopili filozofii, kterou budeme chtít následovat.

Sehráli jste celkem šest přípravných utkání, což je méně než většina ostatních celků NBL. Byl pro vás tento počet prověrek dostatečný?

Máme sedm nových hráčů, kteří mají odlišné návyky. Potřebovali jsme více trénovat a naše zásady jim vštípit. Počet utkání byl podle mého přesvědčení dostačující. Nejde o kvantitu, ale kvalitu. Možná kromě jednoho zápasu v Handlové jsme čelili soupeřům, kteří nám nedali nic zadarmo a my se museli pokaždé porvat o vítězství.

Až přijde svitavský fanoušek i s rouškou do hlediště haly Na Střelnici, na co se může ve vašem podání hlavně těšit?

Na hru plnou agresivity a tlaku na soupeře na obranné polovině s co nejrychlejším přechodem do protiútoku, ve kterém se budeme chtít opírat kromě jiného o dobrou střelbu zpoza trojkového oblouku.

Jaké si kladete na startu základní části cíle ohledně vašeho tabulkového umístění?

Z našich cílů nebudeme slevovat. Opět cílíme na nejvyšší příčky. Nicméně teprve průběh soutěže ukáže sílu dalších týmů a konkurenci, ve které se budeme pohybovat.

Vaše očekávání od nadcházejícího ročníku Kooperativa NBL, pokud se podíváte na dění v jiných klubech? Čekáte výraznější změny v tabulce oproti zvyklostem?

Nemyslím si, že by se ligové pořadí nějak výrazně proměnilo. Určitě mnohem větší sílu i ambice bude mít Brno, ale další týmy v tuto chvíli vidím na podobných místech jako v předcházející sezoně.

V premiéře vyzvete v sobotu od 17 hodin Nymburk, tedy tuzemského suveréna, který však také prošel přes léto podstatnou obměnou. Jak moc jiný Nymburk podle vás přijede do Svitav a jaké utkání čekáte?

Nymburk sice pozměnil kádr, ale jsem přesvědčen, že se bude prezentovat totožnou hrou jako v minulém ročníku s agresivním pojetím, velkým tlakem po celé utkání a bleskovým přechodem na útočnou polovinu. V tomto směru se budeme chtít Nymburku minimálně vyrovnat a předvést výkon na hranici našich možností, protože jedině tak budeme moci pomýšlet na úspěch.

Věříte v přízeň osudu, epidemiologů a hygieniků, že se celá ligová soutěž bude moci pokud možno plynule hrát?

Moc rád bych tomu věřil. Nedovedu si představit, kdyby se Kooperativa NBL neustále přerušovala nebo by týmy musely být v karanténě. Nám nezbývá nic jiného, než zůstat pozitivní a dělat maximum pro to, abychom byli připraveni na každý zápas.

Musí i váš kolektiv hráčů a realizačního týmu v souvislosti s nebezpečím onemocnění COVID-19 dodržovat nějaká opatření a omezení ohledně například pohybu ve městě a ve společnosti?

Plníme samozřejmě určitá nařízení a doporučení. Děláme společně všechno pro to, abychom se co nejvíce vyhýbali větší koncentraci osob na jednom místě a snížili tak možné riziko na minimum.

Svitavský tým v sezoně 2020/2021:

Soupiska – rozehrávači: Roman Marko (Slov., 34 let, 192 cm), Marek Welsch (21 let, 180 cm), Adam Goga (23 let, 196 cm). Křídla: Pavel Slezák (36 let, 196 cm), Matěj Svoboda (24 let, 200 cm), Václav Bujnoch (27 let, 200 cm), Rostislav Dragoun (24 let, 190 cm), Marek Sehnal (24 let, 196 cm), Jiří Svojanovský (18 let, 194 cm). Pivoti: Jan Křivánek (26 let, 202 cm), Domagoj Proleta (Chorv., 22 let, 207 cm), Jan Hlobil (23 let, 201 cm), Martin Novák (27 let, 199 cm).

Realizační tým – trenér: Lukáš Pivoda. Asistenti: Martin Blaho a Martin Novák. Kondiční trenér: Jan Zlámal. Masér: Luděk Olbert. Organizační pracovník: Bohumil Kysílko. Generální manažer: Jindřich Horák. Jednatel: Martin Lepold. Tiskový mluvčí: Pavel Špaček. Servisní manažerka: Nelly Špačková Ihnátová.

Změny v kádru – příchody: Bujnoch, Dragoun (oba Opava), Sehnal, Goga (oba Olomoucko), Proleta, Křivánek (oba USK Praha), Welsch (Jacksonville State/USA). Odchody: Puršl (Brno), Kovář (Nymburk), Kotásek (Děčín), Jelínek (Kolín), O'Brien (Hermosillo/Mex.), Crandall, Dodd, Sýkora, Martin Svoboda.

Nejbližší program:

12. září 17:00 Nymburk (D), 16. září 18:00 Opava (V), 19. září 18:00 Pardubice (D), 23. září Ostrava (V), 26. září 17:30 USK Praha (V).