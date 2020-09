Dvoubodová střela Alleyna těsně před koncem znamenala skóre 82:81 a protože ze svého posledního útoku Tuři neskórovali, zrodil se výsledek, který lze označit za jedno z největších překvapení dosavadního průběhu soutěže.

Aby Svitavští podlehli Ostravě, to se několik let nestalo. Tím spíše že v průběhu hry vedli čtrnáctibodovým rozdílem a takové duely nebývají zvyklí ztrácet.

Lépe sice začali domácí a po deseti minutách byli o pět bodů vepředu, ale od druhé čtvrtiny začali hrát prim Tuři, vývoj otočili a zdálo se, že ho dostávají pod svojí kontrolu. Možná tomuto dojmu podlehli i sami, tím spíše, že si odstup udržovali také po změně stran, na začátku závěrečné periody byl pořád dvouciferný (56:66).

Jenže zlomit soupeře se jim nepovedlo a ten zahájil stíhací jízdu. K velkému výkonu se rozehrálo duo Alleyn – Bohačík, jemuž sice na opačné straně zdatně sekundoval Svoboda, jenže ani on nedokázal zabránit tomu, že se svitavský náskok tenčil a tenčil, až se po trojce Alleyna minutu a půl před koncem rozplynul docela (78:78).

Právě Alleyn vzal koncovku na svoje bedra a postaral se sám o posledních sedm bodů svého týmu. A jeho úspěšná „dvojka“ na 82:81 po výhozu z autu přinesla naplnění osudu této basketbalové bitvy, protože finální akce Turů zakončená Welschem obrat nepřinesla.

Bylo to poprvé ve druhé půli, co se Nová huť dostala do vedení…

Kde byl ze svitavského pohledu „zakopaný pes? To je při pohledu do statistik jasné na první pohled. Tuři opět selhali na doskoku, zejména Bohačík je v této činnosti totálně „rozbil“ a když dohrávali bez vyfaulovaných Prolety a Bujnocha (jenž si odbyl premiéru v mistrovském duelu za Svitavy), bylo zle.

„Musím pogratulovat soupeři k zaslouženému vítězství, protože ve druhém poločase byl lepším a mnohem agresivnějším týmem,“ konstatoval trenér Lukáš Pivoda. „My jsme vyhořeli na doskoku, čísla mluví jasně. Dvacet útočných doskoků Ostravy, z toho 23 bodů, celkem jsme na doskoku prohráli o třináct míčů, to je příčina naší porážky. V tom jsme úplně propadli. Jestli si myslíme, že budeme vyhrávat zápasy útokem, tak to určitě nepůjde. Není možné, abychom od Ostravy dostali ve druhém poločase 51 bodů. Zklamání, velké zklamání. Nebojovali jsme, Ostrava si vítězství zasloužila,“ uznal viditelně roztrpčený svitavský kormidelník.

„Od nás to byl další nezvládnutý zápas, po Opavě další venkovní utkání. Úplně nevím, kde je důvod takových výkonů, ale musíme to změnit. Byl tam ve druhém poločase moment, kdy jsme odskočili na čtrnáct bodů a tam jsme měli rozhodnout. Místo toho jsme soupeře pustili zpátky do utkání, ten se chytil a těžko se potom zastavoval,“ vyjádřil se svitavský Adam Goga.

4. kolo:

NH Ostrava – Dekstone Tuři Svitavy 82:81 (20:15, 31:40, 56:64)

Body: Alleyn 23, Bohačík 22, Pumprla 9, Heinzl 9, Nábělek 8, Šmíd 6, Waterman 3, Páleník 2 – Svoboda 22, Slezák 16, Welsch 12, Proleta 10, Sehnal 10, Bujnoch 7, Marko 2, Dragoun 2. Rozhodčí: Matějek, Kapaňa, Melichárek. Fauly: 19:24. Pět chyb: Bujnoch a Proleta (oba Svitavy). Trestné hody: 21/13 – 13/8. Trojky: 7:11. Doskoky: 49:35. Diváci: 150. Nejlepší hráč utkání: Bohačík (Ostrava).

Příště:

USK Praha vs. Dekstone Tuři Svitavy (sobota 26. září, 17:30).