Velkou bitvu odstartoval Šiřina košem s faulem. Svitavy kontrovaly dvěma trojkami v řadě, trefili se Marko a O'Brien a když se prosadil i Puršl, bylo to 3:8. K vidění byl vyrovnaný basket. Necelých čtyřicet vteřin před koncem úvodní desetiminutovky vrátil Opavským vedení Jurečka.

Druhé hrací období začaly Svitavy dobře, hlavně díky Kovářovi daly osm bodů v řadě, na druhé straně je přibrzdil trojkou Švandrlík, tentýž hráč přidal další trojku a bylo to o bod (24:25). Poté, co dal trojku i Šiřina, domácí vedli 27:26. Druhá polovina této pasáže hostům vůbec nevyšla. Slezané si dělali, co chtěli a šli do trháku.

Svitavy chtěly s výsledkem něco udělat. Po Markově koši s faulem vedli domácí o osm (55:47). Následoval ale dobrý obranný zákrok Bratčenkova a hezká akce, kterou zakončoval Bujnoch po přihrávce Šiřiny. Tuři se v polovině třetí čtvrtiny přiblížili na šest bodů zásluhou Dodda a O'Briena dokonce snížil na 57:53. Slezanům v těchto fázích nešla střelba, z krize ji vytáhl trojkou Jurečka. Stejnou mincí odpověděl Kotásek.

Dramatický basket pokračoval i ve čtvrté desetiminutovce. Opava si stále držela odstup okolo pěti bodů. Po Zbránkových šestkách vedli domácí o devět, Tuři dál kousali, O'Brien korigovall na čtyři body. Následovaly důležité šestky Dragouna, v závěru si už Slezané vítězství pohlídali.

Svitavští v ostře hraném duelu (51 osobních chyb, 62 trestných hodů) doplatili mimo jiné na svoji Achillovu patu dosavadního průběhu soutěže, tedy střelbu šestek. Nedali jich třináct a to je v takto vyrovnaném duelu zkrátka příliš. Také rozdíl v počtu úspěšných trojek byl výrazný.

10. KOLO:

BK Opava – Dekstone Tuři Svitavy 85:79 (18:16, 49:36, 64:59)

Body: Šiřina 23, Jurečka 13, Bujnoch 11, Zbránek 10, Švandrlík 9, Bratčenkov 8, Gniadek 7, Dragoun 3, Kvapil 1 – O'Brien 18, Marko 12, Dodd 11, Kovář 11, Crandall 8, Puršl 8, Kotásek 5, Slezák 4, Jelínek 2. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Zatloukal. Fauly: 28:23. Pět chyb: Gniadek – Crandall. Trestné hody: 24/19 – 38/25. Trojky: 12:4. Doskoky: 39:40. Diváci: 1192.



Lukáš Pivoda, trenér Svitav: V prvních patnácti minutách jsme odváděli velice dobrou práci hlavně na obranné polovině. Opavu jsme v této pasáži udrželi na devatenácti bodech, ale co se stalo potom, na to se budu muset na videu podívat ještě jednou, protože to nechápu. Tam jsme úplně přestali hrát, nedoskakovali, nechali rozehrát a rozstřílet především Šiřinu a Bratčenkova. Tuhle pětiminutovku jsme prohráli 6:20 a to vlastně rozhodlo o výsledku utkání. Mimo jiné kvůli našemu velmi špatnému doskoku, do poločasu jsme měli o osm míčů méně než soupeř. Po přestávce jsme náš výkon zlepšili, Šiřina, který hraje ve výborné formě, nám dal jen pět bodů, což se zdá jako téměř nadlidský úkol. Na konci jsme však nedali pár otevřených střel a to se v Opavě nesmí stát. Pokud si tyhle pozice vytvoříme, tak je musíme proměnit, jinak můžeme těžko uspět.

Další výsledky:

Kolín – Pardubice 84:105, Děčín – USK Praha 82:84 po prodl., Nymburk – Ústí nad Labem 112:76, Ostrava – Hradec Králové 89:98, Brno – Olomoucko 63:72.

Pořadí:

1. Basketball Nymburk (100.0), 2. Opava (90.0), 3. Pardubice (70.0), 4. Olomoucko (60.0), 5. Svitavy (54.5), 6. USK Praha (54.5), 7. Děčín (50.0), 8. Ústí nad Labem (50.0), 9. Hradec Králové (22.2), 10. Ostrava (22.2), 11. Kolín (20.0), 12. Brno (0.0).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. BC Geosan Kolín (pátek 22. listopadu, 18:00).