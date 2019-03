Svitavy /KOOPERATIVA NBL/ – Když na začátku druhého poločasu zvyšoval Palyza trojkou vedení basketbalistů Olomoucka v utkání osmého kola nadstavbové skupiny A1 na 36:49, nevypadalo to ze svitavského pohledu ani trochu dobře. Jenže basketbal je hra nevyzpytatelná a často přináší netušené obraty. Tohle byl jeden z nich.

Tuři totiž, pokolikáté v této sezoně, ukázali obrovskou dávku bojovnosti a mentální síly. Ve třetí čtvrtině rapidním zlepšením ve všech činnostech ztrátu smazali a zkraje poslední čtvrtky šli dokonce přes soupeře. A napínavý finiš zápasu byl na světě. Nikdo se už nedostal do trháku, čtyřicet sekund před koncem vyrovnal Norwa na 82:82 a protože ani domácí, ani hosté svoje poslední střely neproměnili, šlo se do prodloužení. V něm potom zachovali domácí basketbalisté pevnější nervy a vytvořili si rozhodující náskok, který dokázali udržet. Mimo jiné zde Marko trefil trojku, svoje jediné body v zápase, které se ukázaly jako klíčové. Jejich nejlepším střelcem byl Aiken, parádní práci odvedl mladík Welsch, jehož nebojácnost byla nejvíce cítit v těch pasážích, kdy to Turům nešlo a ztráceli. Tam zvedl svůj tým. Po tomto výsledku by Svitavy o druhé místo už neměly ve zbývajících šesti kolech přijít.