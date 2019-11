Lepší vstup do zápasu měli domácí basketbalisté, však si také záhy vypracovali zajímavý náskok, nejvýše v těchto fázích vystoupal na 18:9. Hosté se dostali ke slovu ve druhé periodě, kdy se rozstříleli Houška se Šotnarem a postarali se o výsledkový obrat. V těchto fázích se hrál opravdu pěkný basketbal, nakonec se do kabin šlo za nejtěsnějšího vedení Turů a všechno zůstávalo otevřené.

Třetí hrací období bylo tím, které se ukázalo jako rozhodující. Svitavy ho strhly na svoji stranu 22:11 a jejich odstup byl rázem dvouciferný. Ten si potom hlídali, zřejmě klíčový hřebík do ústecké rakve zatloukl trojkou na 72:62 tři minuty před koncem Kotásek. Vzápětí sice Houška trefil tříbodový koš s faulem a proměnil i šestku (72:66), ale Tuři se nenechali vyvést z konceptu a znovu odskočili. Přes nevalné trestné hody v závěrečných minutách nepustili soupeře na kontakt a slavili důležité vítězství.

Našli přitom dalšího hrdinu, poprvé v sezoně se vytáhl Kovář, zvedl devět trojek a pět mu jich spadlo, k tomu přidal deset doskoků.

7. KOLO:

Dekstone Tuři Svitavy – Sluneta Ústí nad Labem 78:67 (20:15, 42:40, 64:51)

Body: Kovář 21, Puršl 16, Slezák 12, O'Brien 11, Kotásek 10, Marko 4, Crandall 2, Dodd 2 – Houška 17, Svejcar 14, Šotnar 10, Pecka 9, David 7, Brown 5, Fait 5. Rozhodčí: Kučírek, Vošahlík, Zatloukal. Fauly: 18:22. Pět chyb: 37. Crandall (Svitavy). Trestné hody: 17/10 – 15/10. Trojky: 10:9. Doskoky: 44:28. Diváci: 948. Nejlepší hráč utkání: Kovář (Svitavy).



Lukáš Pivoda, trenér Svitav: Jsme obrovsky rádi, že jsme tohle utkání zvládli. Nastoupili jsme výborně, i když jsme netrefili pár otevřených střel, tak to byl v první čtvrtině solidní výkon. Až na to, že jsme dostali na konci trojku od Svejcara, když jsme měli dva fauly, ale nepoužili ho. Ve druhé čtvrtině jsme předvedli velmi špatný výkon na obranné polovině. Řekneme si, že musíme Pavla Houšku odříznout od míče, dopadne to tak, že si z nás dělal srandu, nebyli jsme v pozicích, ve kterých jsme být měli. Za druhý poločas však patří našim hráčům obrovský kredit za práci v obraně. Dostali jsme jen sedmadvacet bodů a to byl byl klíč k výsledku. Navíc jsme soupeře přeskákali o šestnáct míčů, což je také velmi dobré číslo.



Antonín Pištěcký, trenér Ústí nad Labem: Gratuluji soupeři k vítězství, které bylo myslím zasloužené. Do poločasu jsme se drželi, ale od třetí čtvrtiny to byl kontrolovaný výsledek, my se snažili ještě dotáhnout, ale domácí to dokázali zvládnout. Ve třetím zápase v řadě nemohu klukům vyčítat nasazení a energii, kterou do zápasu dávají, ale bohužel basketbal není jen o tvrdé dřině, ale je potřeba zapojit i „palici“ a my ji tam prostě nemáme. Děláme obrovské mentální chyby v situacích, které jsou milionkrát obehrané, my se na ně připravujeme, víme, co bude následovat, ale stejně tu chybu uděláme. Když v utkání, které se tahá o pár bodů, uděláte v jedné čtvrtině tři čtyři takové chyby za sebou, tak stojí strašně dřiny se udržet ve hře. To je důvod, proč pětatřicetiletí či čtyřicetiletí hráči mohou pořád hrát nejvyšší soutěž. Mají to v hlavě srovnané, vědí, kde mají stát a co mají udělat. Snažím se, seč mi síly stačí, ale naše limity nejsme schopni momentálně eliminovat a pokud to neuděláme, tak budeme vyrovnané koncovky, kterých bude ještě spousta, prohrávat.



Eduard Kotásek, rozehrávač Svitav: Věděli jsme, že nás čeká velký boj. Myslím, že to byl velmi vyrovnaný zápas, v prvním poločase jsme měli problémy s Pavlem Houškou, měl několik otevřených střel, nebyli jsme schopni dorotovat. Na druhou stranu výborné číslo je pouze pět útočných doskoků soupeře. Tam nás v posledních zápasech dost tlačila bota, ale tentokrát jsme si obranný doskok pohlídali a je to jeden z klíčů, proč jsme vyhráli.



Pavel Houška, pivot Ústí nad Labem: Připojil bych se k tomu, co říkal náš trenér. Mám pochopení pro to, že v takto náročném utkání hlava občas může vypnout, ale když se hraje vyrovnaná koncovka, tak musí být všichni na sto procent soustředění. Pokaždé, když si někdo vybere slabší chvilku, tak nás stojí stojí utkání, tohle bylo potřetí. Tentokrát k tomu navíc napomohlo, že jsme nebyli moc úspěšní za dva body, i tady je rozdíl markantní.

Další výsledky:

USK Praha – Pardubice 58:63, Brno – Nymburk 71:101, Olomoucko – Děčín 91:87 po prodl., Ostrava – Opava 72:107, Hradec Králové – Kolín 108:97.

Pořadí:

1. Nymburk (100.0), 2. Opava (85.7), 3. Svitavy (71.4), 4. Pardubice (71.4), 5. Olomoucko (57.1), 6. Děčín (57.1), 7. USK Praha (50.0), 8. Ústí nad Labem (42.9), 9. Kolín (28.6), 10. Ostrava (16.7), 11. Hradec Králové (14.3), 12. Brno (0.0).

Příště:

8. kolo, čtvrtek 7. listopadu, 18:00: ERA Basketball Bymburk – Dekstone Tuři Svitavy.