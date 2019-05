KOOPERATIVA NBL: Svitavy prohrály třetí semifinále šestibodovým rozdílem. Jejich stíhací jízda v závěrečném hracím období vedla maximálně ke snížení na rozdíl dvou bodů, ale Děčínu vítězství nesebrala.

Děčín je blíže. Pakliže chtějí svitavští basketbalisté do finále, musí vyhrát další dva zápasy. | Foto: Dekstone Tuři, František Renza

Zatímco basketbalisté Nymburka mají účast ve finále nejvyšší soutěže zajištěnou, tak o jejich budoucím soupeři se rozhoduje v nesmlouvavé bitvě mezi Svitavami a Děčínem. Na pořadu byl její pátý díl, ve kterém šlo o to, který z rivalů získá na svoji stranu „mečbol“.



Zaplněná svitavská hala čekala s napětím, kam se nakloní pomyslné basketbalové kyvadlo.



Tuři dobře začali (5:0), ale to bylo z první půlky téměř vše, co se jejich příznivcům líbilo. V dalším průběhu začali kupit zbytečné chyby, ztráceli lehce míče, měli značné potíže na doskoku pod vlastním košem a Válečníci vývoj skóre krok za krokem otáčeli. Bylo ještě štěstí, že domácí podržely čtyři trojky, jinak mohlo být manko horší než devítibodové po dvaceti minutách.



Svitavský záblesk naděje přišel po přestávce, hosté dali za čtyři minuty jediný bod (44:47). Jenže potom se Tuři propadli do herní křeče, která vyvrcholila ve 33. minutě za stavu 55:70. V tu chvíli by na ně nikdo nevsadil ani onu pověstnou zlámanou grešli.



Jenže Tuři jsou týmem vyznačujícím se bojovností a nezlomnou vůlí, to je o nich dobře známo. Neklesli na mysli, postupně ze svého manka ukrajovali bodík za bodíkem, skvělý Aiken začal neudržitelně úřadovat v soupeřově vymezeném území, naopak hosté začali na palubovce zmatkovat a publikum začalo věřit v zázrak. Dvě minuty před koncem trefil trojku Slezák (71:73!), ale než se Tuři nadechli k dalšímu náporu, zase je zmrazil košem s faulem Carlson (71:76). O'Brien ještě rozfoukal poslední plamínek (73:76), ale blíže se domácí v úterním večeru nedostali. Krakovič proměnil obě šestky a bylo hotovo.