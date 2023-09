Svitavský basketbal se chystá na svoji třetí prvoligovou sezonu. Semifinále v roce 2022, čtvrtfinále letos na jaře, to jsou jeho dosavadní výsledky poté, co se dobrovolně rozloučil s nejvyšší soutěží. Před nadcházejícím ročníkem došlo v klubu k řadě změn, přišel nový trenér, na hřiště se vrací velká velká basketbalová osobnost a daleko větší důraz bude kladen na práce s talentovanými mladými hráči z regionu.

Předsezonní tisková konference svitavského basketbalového klubu. | Video: Radek Halva

Se svými záměry a dalšími aktualitami seznámili zástupci Turů média i fanoušky na předsezonní tiskové konferenci. „Finanční rozpočet, který v současné době máme, není takový, abychom mohli reálně usilovat o návrat do nejvyšší soutěže. Na druhou stranu projekt, který jsme nastartovali, dává obrovskou šanci mladým basketbalistům,“ uvedl na začátek jménem vedení klubu Pavel Špaček.

„Ostatně i minulá sezona toho byla dokladem v podobě Tomáše Jansy, kterého jsme do Svitav získali z Brna a navíc hostoval od nás do Děčína. A získal tam český pohár, byl druhý v Kooperativa NBL a vrcholem bylo, když v létě s českým týmem vyhrál v Číně univerziádu. To vše jako hráč Svitav, což považuji za ohromný úspěch. Mimochodem dalším členem zlatého družstva byl absolvent svitavského gymnázia a bývalý hráč Turů Luboš Kovář,“ dodal Špaček.

Svitavské vedení vědělo, že po vyřazení ve čtvrtfinále uplynulé sezony první ligy s Polabím skončí u týmu trenér Peter Bálint, který bude nově působit v ženské basketbalové lze v Hradci Králové. „Zvolili jsme variantu zaměřenou hodně na mladé basketbalisty a přivedli trenéra Martina Šorfa z Litomyšle. Vyšším smyslem je propojení našeho klubu s mládežnickou akademií Young Diamonds, kterou Martin také reprezentuje,“ vysvětluje nové obsazení trenérské pozice Pavel Špaček.

S tím souvisí pohyby v hráčském kádru, který v létě opustili tři důležití hráči. „Naším nejlepším pivotem byl Jakub Jokl, který chce hrát nejvyšší soutěž, musíme to respektovat, neměli jsme šanci ho udržet. Dalším je zmíněný Tomáš Jansa, u něhož se ještě neví, zda bude působit v NBL, má více variant, ale ve Svitavách nebude pokračovat. Do třetice odešel Jiří Svojanovský, u něho to mrzí dvojnásob, neboť jde o Svitaváka, ale zvolil si Hradec Králové, které může basket spojit se studiem na vysoké škole a dohodli jsme se, že mu nebudeme bránit,“ vypočítává ztráty Pavel Špaček.

Velkou události je pochopitelně návrat Romana Marka, druhdy elitního ligového rozehrávače a v současnosti generálního manažera Basketu Brno. „Jsem moc rád, že ho můžeme ve Svitavách znovu přivítat jako hráče. Je pro nás ctí, že nám bude pomáhat. Zároveň bude v roli asistenta trenéra a může předávat spoustu zkušenosti všem mladých hráčům. Kdo jiný než on by měl být jejich mentorem,“ řekl nový kouč Turů Martin Šorf.

„Další posily na papíře nezní tak hvězdně. Jednak to bude dvojice ze Svitav Štěpán Kostka a Vojtěch Janata a dále čtveřice mladíků z regionální akademie Young Diamonds: Filip Suchomel, Michal Ropek, Tomáš Sedláček a Matěj Hanuš. Početně se podařilo družstvo oproti loňské sezoně rozšířit. Samozřejmě nemůže nikdo čekat, že tyto mladíci hned naskočí a budou sbírat 15-20 minut na zápas. Mají hlavně za úkol, aby pomohli v tréninkovém procesu a postupně se zapracovali do týmu. Prostor dostanou a kdo ví, za rok, dva mohou patřit do základní kostry,“ věří trenér Šorf.

Zdroj: Radek Halva

„Otevřeli jsme se regionu, chceme dát talentům čas a prostor, aby se prosadili. První liga je podle mě dobrým stupínkem na cestě do profi basketu. Budou utkání, kde určitě svoji šanci dostanou. Myslím si, že zápasy, které tady končily o padesát, tentokrát nebudou. Trenér má obrovskou možnost, aby mladé hráče rozumně pouštěl na hřiště, aby výkonnostně rostli a současně k tomu, aby diváci viděli pořád dobrý sport,“ dodal na téma zapojení nadějných mladíků Špaček.

Sezona, co se týče systému soutěže, je prakticky stejná jako ta předchozí. „Zajímavou změnou je, že družstvo BC Vysočina sestoupilo do druhé ligy, naopak z NBL po prohrané baráži s Pískem spadli Královští sokoli z Hradce Králové, a to do naší skupiny Východ. Bude to nesporně její oživení, i proto, že v kádru Sokolů působí tří hráči, kteří prošli v minulosti Svitavami. I naše nedávné přípravné utkání ukázalo, že se na vzájemné souboje můžeme těšit,“ vyhlíží Martin Šorf prvoligovou sezonu, který pro Tury začne v polovině září v Prostějově. Domácí zápasy budou Svitavy nadále hrát v neděli od 17 hodin.

Co přivedlo zpět na svitavskou palubovku Romana Marka? „Nepřišel jsem do Svitav, aby to bylo o mně. Jednou z věcí, proč mě klub angažoval, je, abych byl tím, kdo pomůže mladým hráčům, kteří nemají z nižších soutěží zkušenosti v mužském basketbale. První liga je ideální přestupní stanice a odrazový můstek na cestě do profi basketu. Vidím to sám i ve své funkci v Brně, že práce s mládeží není nic jednoduchého. Zabere spoustu času, energie i peněz, proto jsem rád, že i v tomto regionu jsou lidé jako Martin Šorf, kteří se této činnosti systematicky věnují. Myslím, že projekt ve spolupráci s Tury má svůj smysl, má hlavu a patu a bude to jenom o těch mladých klucích, zda svoji šanci využít a budou na svých kariérách pracovat,“ uvedl Roman Marko.

Ambice Turů pro nadcházející prvoligový ročník? Po všech změnách jsou vyřčené s trochou opatrnosti, ale nemohou být alibistické. „Svitavy byly zvyklé na nejvyšší soutěž, poslední dva roky hrály na vrcholu první ligy, takže se nedá mluvit o nízkých cílech. Ale nastartovali jsme určitý proces a nedá se čekat, že spláchneme všechny soupeře a po základní části to bude 18-0. Prvotní metou bez ohledu na pořadí v tabulce je herní projev. Chceme hrát basket, který bude diváky bavit. Myslím, že vyrovnaný zápas plný energie a emocí si publikum užije, byť by třeba skončil těsnou porážkou, více, než když je to o třicet v poločase. Tím netvrdím, že nemáme ambice vyhrávat. Do každého utkání jdeme vyhrát, ne ho jenom odehrát, a takovou mentalitu chceme nastavit i u mladých hráčů,“ slibuje Martin Šorf.

„Naším cílem rozhodně postup do čtvrtfinále play off, optimálně z nejvyšší nadstavbové skupiny pro šest nejlepších týmů. Soupeři ale budou silní, hlavně zmíněný Hradec, kvalitní bude Brno, navíc je tam řadu týmů, které mají ve svých kádrech hráče nastupující v NBL a zápasy s nimi jsou často loterií, jestli jim mateřské kluby hráče uvolní. Co v případě Svitav nejspíše budou dělat, na nás se bude chtít každý vytáhnout,“ je si vědom trenér Šorf.

Po utkáních v Prostějově a Zlíně se Tuři poprvé představí v hale Na Střelnici v neděli 1. října, kdy bude jejich rivalem Basket Brno U23.