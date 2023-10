Tuři padli v Hradci. Drama rozhodly trestné hody dvě a půl vteřiny před koncem

Není to tak dávno, co Královští sokoli a Tuři bojovali na palubovkách Kooperativa NBL. Svitavy ji opustily před více než dvěma lety, Hradec Králové sestoupil letos na jaře a v této sezoně se oba kluby potkávají v basketbalové prvoligové skupině Východ. Její první vzájemný střet nabídl divákům ve sportovní hale v Třebši atraktivní bitvu nepostrádající sportovní náboj a dramatičnost. A to do úplně posledních sekund.

Svitavští prvoligoví basketbalisté. | Foto: Tuři Svitavy