Svitavy /KOOPERATIVA NBL/ – S blížícím se koncem nadstavbové části nejvyšší soutěže se forma svitavských basketbalistů malinko vytrácí, snad to však bude pouze přechodný jev. Ani na půdě nejslabšího účastníka skupiny A1 v Brně nedosáhli na vítězství, ale vzhledem k ostatním výsledkům tohoto kola si na druhém místě nadále udržují odstup dvou výher před konkurencí. Horší než třetí rozhodně neskončí.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

V Brně se trenéři Růžička s Pivodou museli obejít bez zdravotně indisponovaných O'Briena, Slezáka a Kotáska, což samozřejmě byl nadmíru citelný zásah do sestavy. Nicméně Tuři i tak po většinu utkání vedli. Ne sice nějak výrazně, maximálně o devět bodů, ovšem skoro pořád byli mírně napřed. Utrhnout se do rozhodujícího nástupu však pohříchu nedokázali. Ještě necelých šest minut před koncem nicméně skóroval Kovář na 60:68 a nezdálo se možné, že by snad vývoj vypadl zpod svitavské kontroly.