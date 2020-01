Až na jednadvacet bodů se v průběhu hry vyšplhal náskok svitavských basketbalistů v očekávaném východočeském souboji s Pardubicemi.

Nakonec to skončilo o šest, což vypovídá o nezlomném duchu Beksy, která se ještě postavila na nohy i za stavu téměř beznadějného.

Zápas ale nezachránila a z výhry se radovali Tuři.

Nutno říci, že ze zasloužené výhry.

Budování náskoku

Až do poločasu na palubovce kralovalo obrovské svitavské nasazení v obraně, se kterým si soupeř nevěděl vůbec rady, vždyť se zmohl jen na hodně mizerných sedmadvacet bodů (!).



Když k tomu Tuři přidali poměrně úspěšnou palbu, při které kromě Marka vynikli také Slezák s Jelínkem, nebylo divu, že po dvaceti minutách svítilo na ukazateli nečekaně jednoznačné skóre.



„Po prvním poločase jsme šli do kabin s hodně dobrým pocitem. Hráli jsme dobře v obraně i v útoku,“ potvrdil kapitán Turů Roman Marko.



„Začali jsme hodně špatně, byl tam úsek, kdy jsme snad šest nebo sedm minut nedali koš,“ mohl pouze kroutit hlavou pardubický Josef Potoček.



Ani ve třetí čtvrtce se dlouho nezdálo, že by derby vyjelo z daných kolejí, ba naopak, vedení Turů atakovalo dvacetibodovou hranici. Kdykoli se Bekse povedlo se malinko přiblížit, tak Tuři ihned reagovali. Zdálo se, že mají dění na hřišti plně pod kontrolou.



To by se však nesměl dostal do tempa Vyoral, kterého domácí v první půlce skoro vygumovali, ale nyní nalézal stále častěji okénka v jejich obraně. A náhle byl odstup nižší a nižší, osmdesát vteřin před koncem to najednou bylo 78:72.



Přijde snad ještě drama?



Nepřišlo, neboť další skoro minutu Tuři strávili na útočné polovině a i když ještě padl koš na 78:74, tak na dostřel se Beksa nedostala. Svitavští ale museli být rádi, že jejich náskok byl předtím tak výrazný.

Opět tuří klasika

„Dvě a půl čtvrtiny jsme hráli velmi dobrý basket, ale jak se stává naší klasikou, tak při vedení o patnáct dvacet bodů ho nejsme schopni udržet do konce. Neřekl bych, že je to dáno naší neschopností, ale vidím to jako mentální chybu. Myslíme, že je to v kapse, soupeř to samozřejmě vycítí,“ je si vědom Marko.



„Začneme koukat na tabuli, vidíme, že je to o deset, o osm, a strachujeme se. Máme trochu problém s koncentrací po celých čtyřicet minut. Nestálo nás to vítězství, ale příště bychom mohli být po utkání hodně smutní,“ vyjádřil se nejlepší střelec Turů a dodal: „Každé vítězství nad Pardubicemi je cenné, pro nás je nejdůležitější, že jsme napravili špatný dojem z Prahy.“



„Ve druhém poločase jsme chtěli co nejvíce zabrat, to se nám sice podařilo, bojovali jsme, co to šlo, jenže bohužel to skončilo stejně prohrou,“ smutnil zklamaný Potoček.

20. KOLO:

Dekstone Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice 80:74 (19:11, 44:27, 63:48)

Body: Marko 21, Jelínek 16, Slezák 12, Crandall 11, Puršl 11, O'Brien 5, Dodd 2, Stamenkovič 2 – Vyoral 27, Kohout 17, Potoček 11, Švrdlík 7, Půlpán 6, Pavlovič 4, Slanina 2. Rozhodčí: Hruša, Jeřáb, Linhart. Fauly: 22:19. Pět chyb: 35. Crandall (Svitavy). Trestné hody: 25/16 – 21/17. Trojky: 10:9. Doskoky: 38:37. Diváci: 985. Nejlepší hráč utkání: Jelínek (Svitavy).

Další výsledky:

Opava – Brno 83:68, Ostrava – Olomoucko 97:92, Nymburk – Hradec Králové 102:65, Děčín – Ústí nad Labem 81:82 po prodl., Kolín – USK Praha 94:86.

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (100.0), 2. BK Opava (80.0), 3. Dekstone Tuři Svitavy (70.0), 4. BK JIP Pardubice (60.0), 5. Sluneta Ústí nad Labem (60.0), 6. BK Olomoucko (55.0), 7. USK Praha (47.6), 8. BK Armex Děčín (45.0), 9. NH Ostrava (25.0), 10. BC Geosan Kolín (20.0), 11. Kingspan Královští Sokoli (20.0), 12. mmcité1 Basket Brno (15.0).

Neuteče v basketbalové řece mnoho vody a oba rivalové se proti sobě ve stejné aréně postaví znovu. Stane se tak ve středu 22. ledna od 17 hodin a ve hře bude vstupenka na Final Four českého poháru.