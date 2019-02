Svitavy /KOOPERATIVA NBL/ – Takže došlo i na Tury. Jejich série povedených vystoupení skončila na prostějovské palubovce. Zároveň se tam ukázalo, že dvakrát se do stejné řeky nevstoupí. O víkendu jim tam utkání vyšlo ideálně podle představ, tentokrát hrál prim soupeř.

Svitavští Tuři si na soupeři z Olomoucka ve druhém vzájemném utkání v řadě vylámali zuby. | Foto: FB Dekstone Tuři Svitavy.

Ještě první poločas nevypadal z pohledu svitavských basketbalistů špatně, byť samotný úvod jim hrubě nevyšel (16:5), nicméně ještě v úvodní čtvrtce se do zápasu vrátili a ve druhé se dostali především díky trojkové střebě do vedení (33:40). Do poločasu se však jejich náskok smrsknul na jediný bod.



Po změně stran se obrázek hry rapidně změnil. Hosté nezachytili úvodní minuty (10:1), záhy nabrali manko a na rozdí od předcházejících zápasů nenašli cestu zpátky. Dvouciferný odstup nevěštil nic dobrého a závěrečné hrací období ukázalo, že lepším týmem je Olomoucko dirigované výtečným Douglasem.

Poslední perioda se dohrávala jasně v jeho režii a protože svitavská středeční obrana rozhodně v ničem nepřipomínala tu sobotní, skončilo to stovkou na jejich účet. Ani čtrnáct přesných trojek Turům k úspěchu nepomohlo, byla to totiž prakticky jediná činnost, o kterou se mohli opřít. O víkendu neubránitelný Aiken skončil s užitečností minus tři a protože domácí objevili šest dvouciferných střelců, byla jejich pomsta sladká.

1. KOLO:

BK Olomoucko – Dekstone Tuři Svitavy 106:81 (23:25, 47:48, 75:63)

Body: Douglas 29, Palyza 20, Váňa 12, Dunans 10, Mikulič 10, Pelko 10, Sehnal 5, Norwa 4, Goga 4, Dedek 2 – Kovář 16, Teplý 14, Slezák 13, Marko 10, Kotásek 8, O'Brien 7, Jelínek 5, Puršl 5, Welsch 2, Aiken 1. Rozhodčí: Blahout, Kec, Kurz. Fauly: 22:24. Trestné hody: 31/24 – 21/15. Trojky: 8:14. Doskoky: 35:33. Diváci: 484.

Další výsledky skupiny A1:

Děčín – Ústí nad Labem 75:76, Brno – Pardubice 81:80, Nymburk – Opava odloženo (28. února).

Pořadí:

1. ČEZ Basketball Nymburk (100.0), 2. Dekstone Tuři Svitavy (69.6), 3. BK Olomoucko (60.9), 4. BK Armex Děčín (60.9), 5. Sluneta Ústí nad Labem (60.9), 6. BK JIP Pardubice (56.5), 7. BK Opava (45.5), 8. egoé Basket Brno (39.1).

Příště:

ČEZ Basketball Nymburk vs. Dekstone Tuři Svitavy (středa 13. února, 18:30).