Důvod je jediný a jednoduchý. Ohlášený odchod generálního partnera postavil vedení klubu v souvislosti se zajištěním rozpočtu pro nadcházející ročník před situaci, která se ukázala být neřešitelnou.

Pochopitelně se k tomu přidaly utažené kohoutky dalších klubových sponzorů v nelehkých covidových dobách a resumé z toho bylo zřejmé: nelze zajistit rozumné fungování klubu v nejvyšší basketbalové soutěži a sestavení konkurenceschopného kolektivu, jenž by mohl mezi elitou důstojně působit.

Po jedenácti letech, kdy Svitavy z naprostého ligového otloukánka vyrostly v klub pohybující se na medailových pozicích a dokonce v účastníka evropského poháru, teď přichází tvrdý náraz do zdi.

„Bohužel každé posvícení jednou končí. Po jedenácti letech v Kooperativa NBL půjdou Tuři pro příští sezonu z finančních důvodů do druhé nejvyšší soutěže. Byla to nezapomenutelná famózní jízda a pevně věřím, že se nám podaří ve střednědobém výhledu do nejvyšší soutěže zase vrátit,“ vyjádřil se klubový manažer Pavel Špaček, který stál u zrodu svitavské účasti v NBL.

Oficiální vyjádření klubu:

Po ukončení sezóny 2020-2021 na konečném devátém místě se vedení klubu rozhodlo vzhledem k velmi komplikované finanční situaci způsobené mimořádnými vlivy v následující sezoně nepokračovat v Kooperativa NBL. Snahou klubu bude hrát druhou nejvyšší basketbalovou soutěž, která pomůže stabilizovat finanční rozpočet klubu s cílem se do NBL v střednědobém výhledu vrátit. V této záležitosti došlo k vzájemné dohodě s klubem BASKET Jindřichův Hradec. Věříme, že po jedenácti sezonách v nejvyšší basketbalové soutěži nám zůstanou příznivci klubu i v těchto těžkých dobách nakloněni a společně dokážeme udržet ve Svitavách špičkový basketbal i v příštích letech. Svitavští basketbaloví fanoušci patří k nejlepším v ČR a rádi bychom jim chtěli nabídnout pokud možno co nejlepší "sportovní divadlo", tak jak jsme se o to snažili jedenáct let.

První ohlasy veřejnosti:

Vladimír Boháč

To mně hodně mrzí. Zápasy i série s vámi byly super. Přeji Vám z Děčína hodně štěstí, ať se vám daří vše stabilizovat a brzy se vrátíte do nejvyšší soutěže.

Míra Beránek

To je mi moc lito tak se držte a hodně štěstí a brzký návrat mezi špičku!

Vlastimil Pechanec

Stali jsme se sportovní obětí kovidové hysterie. Ale věřím, že děláme vše pro návrat Kooperativa NBL zpět do Svitav!!!

Zdeněk Novák

Velká škoda. Musíme se vrátit!!!

Vít Ulrych

Škoda, derby s Beksou byla vždy ozdobou ligy. Přeji hodně štěstí v dalším působení na českém basketbalovém poli.

Zdroj: FB Dekstone Tuři Svitavy