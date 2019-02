Svitavští Tuři ještě nikdy v historii nymburské šampióny neporazili a na tomto konstatování se ani ve středu nic nezměnilo. Tuři odehráli ve středních Čechách solidní partii, jenže kvality soupeře se v průběhu utkání zřetelně projevovaly. Domácí si trpělivou hrou postupně vypracovali dvouciferný náskok a zejména po přestávce měli vývoj hry plně ve své režii.

„Nymburku výborně zahráli Bracey Wright a Mike Myers. My se snažili, seč nám síly stačily. Byli jsme trochu oslabeni o Edu Kotáska a Matěje Svobodu, ti by nám rozšířili rotaci. Myslím, že jsme předvedli sympatický výkon, ale do nymburského levelu máme ještě daleko,“ zhodnotil utkání svitavský kouč Lubomír Růžička.

Svoje osobní maximum v barvách Turů výrazně vylepšil Marek Welsch, mj. se čtrnácti body a šesti asistencemi byl nejužitečnějším hráčem družstva. „Do zápasu jsme vstoupili sebevědomě s tím, že můžeme Nymburk porazit. V prvním poločase to bylo ještě vyrovnané, drželi jsme se v rozmezí okolo tří bodů, ve třetí čtvrtině nás ale soupeř zatlačil. Porazil nás z rychlých protiútoků po našich zbytečných ztrátách. Wright nám dal nějakých deset bodů za sebou, kvůli tomu jsme šli na nějakých minus patnáct a tento rozdíl se nám nepodařilo dotáhnout,“ mrzelo mladého svitavského rozehrávače.

„Wright hraje v poslední době dobře a jsem rád, že to potvrdil i v tomto zápase. Svitavy jsou v současné době jedním z našich největších konkurentů. Očekával jsem, že náš výkon v obraně nebude tak dobrý, zvláště po pohárovém víkendu a celém náročném lednovém programu. Ve druhé polovině jsme zvýšili soustředění, vydařily se nám některé akce a zlepšili jsme se i v obraně. Měli jsme více otevřených střel a zápas v poklidu vyhráli,“ byl spokojen nymburský kouč Oren Amiel.

SKUPINA A1, 2. kolo:

ČEZ Basketball Nymburk – Dekstone Tuři Svitavy 93:79 (28:27, 56:48, 79:65)

Body: Wright 20, Myers 15, Pumprla 11, Davis 10, Hruban 9, Bohačík 8, Kříž 6, Lawrence 6, Benda 4, Vyoral 2, Peterka 2 – Marko 20, O'Brien 16, Welsch 14, Aiken 13, Teplý 6, Puršl 6, Slezák 2, Kovář 2. Rozhodčí: Vyklický, Karafiát, Zatloukal. Fauly: 15:16. Trestné hody: 17/12 – 10/7. Trojky: 7:10. Doskoky: 42:43. Diváci: 300.

Další výsledky:

Ústí nad Labem – Olomoucko 95:94 (po 2. prodl.), Brno – Děčín 89:70, Pardubice – Opava 80:74.

Pořadí:

1. ČEZ Basketball Nymburk (100.0), 2. Dekstone Tuři Svitavy (66.7), 3. Sluneta Ústí nad Labem (62.5), 4. BK Olomoucko (58.3), 5. BK JIP Pardubice (58.3), 6. BK Armex Děčín (58.3), 7. BK Opava (43.5), 8. egoé Basket Brno (41.7).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. BK JIP Pardubice (sobota 2. března, 17:00).