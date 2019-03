Na třetí Olomoucko mají nyní tři výhry k dobru a na rozdíl od konkurence si dokážou udržet stabilní formu bez výkyvů.



Středa 18:00: BK Opava (7. místo, 13 výher/14 proher) – Dekstone Tuři Svitavy (2. místo, 19 výher/8 proher).



Slezané se probouzejí k životu, o tom není sporu. Tým, který pronásledovala zranění a drtil těžký program, se dává do kupy a je to vidět na výsledcích, vyhrál třikrát v řadě.



„Do Opavy jedeme stále s několika otazníky v sestavě,“ připomněl trenér Lubomír Růžička víkendovou absenci dvojice Aiken – O'Brien. „V každém případě musíme předvést lepší hru než tomu byla zejména v prvním poločase proti Brnu. Domácí se dostávají do herní pohody a vnímáme jejich progres, ať na perimetru nebo na obranné polovině. Věřím, že jsme schopni uspět, ale pouze a jen za předpokladu kvalitní obrany podpořené dobrým doskokem,“ dodal kouč.



„Očekávám opět těžký zápas, jak je to s každým soupeřem ve skupině A1. My se hlavně musíme soustředit na sebe, abychom se vyvarovali zbytečných ztrát a byli důslední na obranném doskoku. Pokud budeme dobře bránit, pak můžeme pomýšlet na vítězství,“ je přesvědčen svitavský křídelník Tomáš Teplý.