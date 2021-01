Devatenácté kolo staví svěřencům Lukáše Pivody (7/11) do cesty Kolín (10/7), o jehož nebezpečnosti není potřeba dlouho hovořit. Ostatně ve středu to skalpem druhé Opavy názorně předvedl.

Středočeši sází sice na úzkou, zato však mimořádně silnou rotaci dirigovanou Adamem Čížem točícím často v utkání čtyřicetiminutové porce. V minulých zápasech se k němu připojil skvělými čísly Lee Skinner a pozadu nezůstávají ani další hráči včetně exsvitavského Jiřího Jelínka. Geosan je útočně laděným a produktivním týmem, což pro ne zrovna optimálně fungující obranu Turů věští krajně složitý úkol. Teoreticky by se na kolínské palubovce dala čekat i slušná trojková přestřelka.

Svitavští pocestují k utkání již bez Jana Křivánka, s nímž se vedení klubu dohodlo na ukončení spolupráce.

„Pro nás to bude opět velmi důležité utkání. Zásluhou vyrovnanosti tabulky rozhoduje každé utkání v boji o skupinu A1 a my máme stále co dohánět. Klíčové v utkání s Kolínem bude naše schopnost zastavit rozjetou dvojici Číž – Skinner, která předvádí neuvěřitelné výkony. A dále, u nás už tradičně, budou rozhodovat vstupy do obou poločasů a to, jak budeme schopni omezit hloupé ztráty,“ uvedl asistent trenéra Martin Novák.

Utkání Geosan Kolín vs. Dekstone Tuři Svitavy začíná v sobotu v 17.45 hodin.