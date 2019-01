Svitavy /KOOPERATIVA NBL/ - Souboj druhého s posledním celkem nejvyšší soutěže basketbalistů drama nepřinesl. Královští Sokoli v hale Na Střelnici ukázali slušný útočný potenciál, leč jejich obrana nedokázala svitavskou lavinu přibrzdit, natožpak zastavit.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Snad po nějakých dvou minutách bylo jasné, jakým směrem se tohle východočeské derby bude odvíjet. Hned z prvního útoku trefil Slezák, jenž byl před zápasem oceněn za překonání mety šesti tisíc bodů v lize, trojku a nastartoval drtivý tlak Turů. Ti soupeře v první čtvrtce smetli sedmi trojkovými projektily, v 7. minutě vedli 28:9 a opanovali hřiště. Sokoli byli jako na kolotoči.



„Vůbec se nám nepodařilo zachytit vstup do utkání a Svitavy během pár minut v podstatě rozhodly o osudu utkání,“ uznal kouč Sokolů Lubomír Peterka. Jeho svěřenci se v dalším průběhu přece jenom vzpamatovali, částečně vyrovnali hru, dokonce vyhráli třetí hrací období, ale o výsledku nebylo pochyb. Dvě minuty před koncem zařídil O'Brien stylově čtrnáctou svitavskou trojkou trojciferné vítězství.



„I když se nám v některých fázích dařilo dotahovat, tak domácí měli hru jasně pod svojí kontrolou. Ve všech statistikách byli lepší, měli skvělé procento tříbodové střelby a brutálně nás přeskákali,“ doplnil trenér Peterka.



Šéf svitavské lavičky Lubomír Růžička byl s výsledkem a výkonem pochopitelně spokojen. „Poslední tři dny jsem tým nepřipravoval, nicméně trénují profíky, kteří byli schopni se s asistenty nachystat na nebezpečného soupeře, jakým Hradec je. Rozhodl náš vstup do utkání, byli jsme daleko atletičtější, všude o krok rychlejší. Naši pivoti byli pohyblivější, dobře jsme si předávali míč, měli osmadvacet asistencí. I když Hradec stahoval, tak bylo jasné, že po prostřídání půjdeme zase nahoru, naše základní sestava přečnívala,“ uvedl Růžička.



„Věděli jsme, že musíme začít s dobrým pohybem míče, což se nám dařilo. Správně jsme si ho posouvali a Pavel Slezák střílel s vysokým procentem úspěšnosti. Fungoval nám také rychlý protiútok,“ radoval se Sean O'Brien, který přispěl devatenácti body.



Celozápasovou dominanci Turů potvrdil i hradecký křídelník Ondřej Peterka. „Svitavy nás přejely od začátku do konce, neměly jsme proti nim nárok. Doskok a návrat do obrany byl špatný,“ litoval.

20. KOLO:

Dekstone Tuři Svitavy – Královští Sokoli Hradec Králové 102:77 (35:22, 63:41, 80:64)

Body: Slezák 21, O'Brien 19, Svoboda 13, Aiken 10, Marko 10, Kovář 10, Puršl 9, Welsch 7, Jelínek 2, Novák 1 – Lošonský 20, Canda 16, Sedmák 14, Kolář 7, Marquardt 5, Stamenkovič 5, Andres 4, Hampl 4, Peterka 2. Rozhodčí: Hruša, Karafiát, Baudyš. Fauly: 21:13. Trestné hody: 11/6 – 27/17. Trojky: 14:6. Doskoky: 49:31. Diváci: 600. Nejlepší hráč utkání: Slezák (Svitavy).

Další výsledky:

Brno – Nymburk 70:91, Děčín – Kolín 94:74, Olomoucko – Ústí nad Labem 101:79, Ostrava – Pardubice 100:92, USK Praha – Opava 85:80.

Pořadí:

1. ČEZ Basketball Nymburk (100.0), 2. Dekstone Tuři Svitavy (70.0), 3. BK ARMEX Děčín (70.0), 4. BK JIP Pardubice (60.0), 5. BK Olomoucko (60.0), 6. Sluneta Ústí nad Labem (55.0), 7. BK Opava (45.0), 8. USK Praha (35.0), 9. egoé Basket Brno (35.0), 10. NH Ostrava (33.3), 11. BC Geosan Kolín (25.0), 12. Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové (10.5).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. NH Ostrava (sobota 26. ledna, 18:00, hala Na Střelnici).