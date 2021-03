Tuři jdou zpět do boje. Z Ústí nad Labem by moc potřebovali přivézt vítězství

KOOPERATIVA NBL: Šestého března hráli svitavští basketbalisté naposledy, potom je z basketbalového dění vyřadila koronavirová karanténa. Nyní jsou však znovu připraveni naskočit do zápasového kolotoče, který by je měl vynést do popředí nadstavbové skupiny A2. Ideálně na nejvyšší pozici.

Ilustrační foto. | Foto: František Renza

Bezmála třítýdenní herní i tréninkový výpadek je samozřejmě nepříjemný, ale vymlouvat se na něj nelze. Tuři nejsou zdaleka prvním celkem, které něco takového postihlo. Ostatně optimální výkony zdaleka nepodávali ani v době, kdy se jich covid-19 netýkal. Nedělní podvečer je zavede do Ústí nad Labem. Se Slunetou mají ze základní části vyrovnanou bilanci 1 – 1, oba rivalové přitom uhájili domácí tvrze. Mezitím, co Tuři odkládali svoje duely, odskočilo jim Ústí vedené novým koučem Janem Šotnarem společně s Hradcem Králové o dvě výhry, mají však současně o dva odehrané zápasy méně. V úsilí o prvenství ve spodní nadstavbě by se výhra náramně hodila. Po karanténě na palubovku. Tuři v neděli na sever Čech, Beksa ve středu do Prahy Přečíst článek › „Po dlouhé zápasové i tréninkové pauze nás čeká rozjetá Sluneta, kterou po čtyřech vítězstvích v řadě přibrzdili až Královští sokoli. Ve výborné formě hrají momentálně Američané Autrey a Hanes, k nim se přidal novic Haymond, který ve dvou zápasech průměroval čtrnáct bodů. Abychom utkání zvládli, musíme bojovat o každý míč na obou stranách hřiště. Dobrá obrana a přechod do rychlého protiútoku, to budou klíče k úspěchu,“ uvedl trenér Lukáš Pivoda. „Po delší době nás čeká těžká práce v Ústí nad Labem, které po změně trenéra podává zlepšené výkony. Rádi bychom skupinu A2 dohráli s co nejlepšími výkony a dosáhli na sedmé místo. Podstatné ro výsledek bude zastavit Lamba Autreyho, který hraje ve výborné fazóně,“ vyjádřil se kapitán Roman Marko. Utkání Sluneta Ústí nad Labem vs. Dekstone Tuři Svitavy začíná v neděli 28. března v 18 hodin.