Před dvěma lety si svitavští basketbalisté poprvé zahráli na Final Four českého poháru. Tehdy měli doma účast jistou, obsadili bronzový stupínek, což byla pro klub první velká medaile. Na nadcházející pohárový vrchol si vybojovali postup sportovní cestou přes Brno a Pardubice a touží po dalším cenném kovu.

Dějiny se však zopakovaly v tom, že v semifinále vyzvou nymburského suveréna. V sobotu na ně čeká střetnutí o konečné umístění proti poraženému z druhého semifinálového zápolení mezi USK Praha a Opavou. Je jasné, že postup do finále by byl prvořadou senzací, ale poraženecké hlasy od Turů neuslyšíte.

„Máme dvě možnosti. Stěžovat si, že nám los opět nebyl nakloněn, nebo nechat na palubovce naprosto vše a prát se o vítězství. My zvolíme bez debat tu druhou variantu,“ hlásil bezprostředně po losu trenér Lukáš Pivoda.

NEMŮŽE POŘÁD VÍTĚZIT

Každý by asi čekal, že v táboře svitavských basketbalistů musela po losu Hyundai Final Four českého poháru zavládnout pochmurná nálada, protože mít až takový pech…



Dostat se podruhé za poslední tři roky do závěrečného turnaje a pokaždé v semifinále narazit na aktuálně nepřemožitelný Nymburk, který jenom v lize vyhrál 81 zápasů v řadě, to už musíte mít pocit, že jste parádní smolař.



„Lehce naštvaní jsme skutečně byli. Přijde nám, že na Nymburk narážíme hrozně často. Je to nejlepší tým u nás a je těžké se proti němu probojovávat dál,“ neskrývá podkošová opora Svitav Šimon Puršl před kláním s nejlepším týmem základních skupin Ligy mistrů. „My to ale musíme zároveň brát i jako motivaci. V jednom zápase je hratelný i Nymburk. Může mu nesednout den a nám naopak ano. Máme v úmyslu ho porazit a dostat se do finále. Jinak bychom do Plzně nejezdili,“ upozorňuje Puršl.



Motivace je v základu určitě dobrá věc, nehrozí ale právě proti domácím hegemonům i přemotivovanost či přehecovanost, která je potom spíš kontraproduktivní?



„To je dobrá otázka. U sebe i u celého týmu jsem v domácím zápase s Nymburkem v této sezoně přemotivovanost cítil a byli jsme pak trochu v křeči. Musí se tam tedy najít správný balanc. Ta motivace tam ale bude vždycky. Letos ještě Nymburk na domácí scéně neprohrál, ale nemůže pořád jen vyhrávat. Už by to chtělo, aby ho někdo porazil,“ vyzývá také ostatní soupeře reprezentant Puršl.



Pro zajímavost, středočeský suverén vítězí v domácím poháru od roku 2004, výjimkami byla léta 2006 (Kunín), 2015 (Prostějov) a 2016 (Pardubice), v posledních dvou případech se však Nymburk pohárové soutěže neúčastnil.

VELKÝ POZOR NA ZTRÁTY

Svitavský tým padl v ligových střetech v této sezoně s mistrem na domácí palubovce 70:97 a venku 76:98. Největším problémem Turů se pokaždé zdály být ztráty, jichž spáchali 20 resp. 24. „Obecně proti všem zkušeným celkům mají ztráty vliv, protože takový soupeř ví, jak si zápas pohlídat a ztráty druhého týmu mu hrají do karet. My si na to musíme dát pozor, navíc je třeba dobře bránit a trefovat vytvořené střely,“ nabízí Šimon Puršl recept, která zní sice na papíře velice jednoduše, ale jeho realizace na hřišti je o poznání složitější…



Třiadvacetiletý Puršl, jemuž loni v létě těsně unikla nominace na světový šampionát, nezažil proti Nymburku nijak výrazná utkání. V prvním sesbíral jen čtyři body a sedm doskoků, ve druhém stihl bodů deset, ale také se vyfauloval. „Podle čísel jsem neměl ani jeden ze vzájemných zápasů povedený a mám dost co napravovat, stejně jako celý tým,“ pokyvuje hlavou power forward.



I kdyby nevyšel zázrak a Tuři by se nedostali do finále, pořád bude ve hře bronzové umístění a minimálně to bude svitavským cílem. „Není se na co šetřit, necháme tam všechno,“ slibuje fanouškům kapitán Roman Marko. (ph, rh)

HYUNDAI FINAL FOUR V PLZNI

SEMIFINÁLE

Pátek 14. února, 16:00:

BK Opava – USK Praha



Pátek 14. února, 19:00:

ERA Basketball Nymburk – Dekstone Tuři Svitavy



UTKÁNÍ O 3. MÍSTO:

Sobota 15. února, 15:00



FINÁLE:

Sobota 15. února, 18:15