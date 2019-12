Zejména v prvním poločase předvedli parádní výkon.

První koš utkání sice dali Válečníci, nikdo však v tu chvíli netušil, že jejich vedení 2:0 bude jedinou sekvencí zápasu, kdy budou ve skóre napřed.

Vzápětí totiž začali úřadovat Tuři a děly se věci. Během chvíle vedli 10:2, po akci Crandalla zakončené košem s faulem a proměněnou šestkou to bylo 18:7 a celá úvodní perioda se hrála ve svitavské režii.

Což však nebylo nic proti tomu, co nabídlo druhé hrací období.

Domácí tady svého soupeře doslova převálcovali, jinak se dění na palubovce ani nedá popsat.

Agresivní obranou se postarali o to, že bezradný Děčín nevěděl, co hrát, sami pestrou hrou v útoku rozvraceli jeho obranu a náskok narůstal. Bylo to až neuvěřitelné, ale v 19. minutě Jelínek trojkou navyšoval svitavský náskok na devětadvacet bodů (54:25!).

„V prvním poločase jsme de facto na hřišti neexistovali,“ kroutil hlavou děčínský lodivod Tomáš Grepl.

„Začali jsme koncentrovaně a prvních osmnáct minut odváděli velmi dobrou práci. Plnili jsme to, co jsme měli, tlačili soupeře do těžkých střel, vytvářeli tlak na míč, chodili do rychlých protiútoků,“ chválil svitavský trenér Lukáš Pivoda.

Samotná koncovka prvního poloviny duelu se ne úplně povedla, ale i tak Tuři odcházeli do kabiny s velice příjemným bodovým polštářem. „Poslední dvě minuty prvního poločasu nebyly vůbec ideální, dostali jsme šest bodů v řadě, nebojovali tak, jak do té doby, soupeř doskočil některé lehké míče,“ poznamenal Pivoda.

Bylo jasné, že hosté se jen tak nevzdají, od toho to ostatně jsou Válečníci. Sotva po dvou minutách třetí čtvrtky musel domácí kouč svolat svoje svěřence k time outu, protože viděl, že obraz hry se rychle mění a z pohledu jeho svěřenců nikoli k lepšímu.

Děčínští výrazně přidali na svém nasazení, domácí několikrát neudělali ideální rozhodnutí a důsledkem byl úsek 2:13. Severočeši rázem vycítili naději a palubovka pod nimi začala „hořet“, ve 29. minutě to najednou bylo „jen“ 60:51 a závan nejistoty byl patrný ve svitavských řadách.

„Řekli jsme si, že Děčín se určitě nevzdá a musíme se připravit na jeho velký tlak. To se také potvrdilo a my se s tím nedokázali vyrovnat. Za třetí čtvrtinu zaslouží soupeř velkou pochvalu,“ uznal Pivoda.

Ještě, než vypršela třetí desetiminutovka, přišla svitavská reakce. Dříve, než se Tuři mohli dostat do významnějších potíží, trefil se za tři body Jelínek, z dalšího útoku ho napodobil Marko (svým jediným košem v utkání) a děčínský nápor byl odražen.

„Hosty stála třetí čtvrtina hodně sil a ve čtvrté jsme to byli zase my,“ oddechl si trenér Turů. „Musíme být lépe připraveni na tlak, vědět, co budeme hrát, neztrácet míče,“ bral průběh třetí periody jako varování pivot Šimon Puršl.

V posledním hracím období Tuři situaci na hrací ploše kontrolovali, hlídali si odstup mezi patnácti až dvaceti body a zápas zkušené kormidlovali žádaným směrem. Publikum ještě vidělo diskvalifikační chybu Vukoslavjeviče, který neunesl jeden z verdiktů rozhodčích, a potom se mohlo věnovat oslavám vítězství.

Vítězství bezesporu zaslouženého, protože s výjimkou výpadku ve třetí čtvrtce byli Tuři lepším mužstvem, možná až nečekaně výrazně.

„Kromě třetí čtvrtiny jsme zahráli výborně na obranné polovině, udržet Děčín na šestašedesáti bodech je výborné číslo. Autrey dal jen šest bodů a neproměnil ani jednu střelu z pole. Další věcí je dominance o sedmnáct míčů na doskoku,“ byl spokojen Lukáš Pivoda.

„Kaňkou na výsledku je opět naše střelecká impotence na čáře trestného hodu a trojkovém oblouku, kde máme doma osmnáct procent, což je špatné. Ale pozitivem je, že i tak jsme dali šestaosmdesát bodů,“ dodal domácí kormidelník.

„Druhý poločas byl úplně jiný příběh, dokázali jsme se přiblížit na devět bodů, což byl velmi dobrý počin, ale když budeme hrát jenom dvacet minut a ne celých čtyřicet, tak nemůžeme uspět,“ byl si vědom jeho severočeský protějšek.

„Problém s naší střeleckou potenci, respektive impotencí, pokračuje, nicméně věřím hráčům, že začnou střely trefovat. Potřebujeme předvádět po celé utkání takovou bojovnost, jakou jsme předváděli ve druhé půli,“ uzavřel Tomáš Grepl.

„Pro nás jsou zápasy s Děčínem ohromně důležité. Věděli jsme, do čeho jdeme, že tam bude hodně emocí, že to bude tvrdý zápas. Po dlouhé pauze je to pro nás cenné vítězství a bylo by super, kdyby nás to nakoplo a pokračovali takto dál,“ věří Šimon Puršl v další úspěchy Turů.

„Poločas byl z naší strany odevzdaný, nebojovali jsme, jak jsme měli, druhý byl úplně jiný. Nastoupili jsme jako úplně jiný tým, všichni jsme bojovali, hráli pospolu a bylo vidět, že dokážeme hrát s kýmkoli,“ našel optimismus i po porážce děčínský David Žikla.

12. KOLO:

Dekstone Tuři Svitavy – BK Armex Děčín 86:66 (20:11, 54:31, 66:54)

Body: Crandall 22, Puršl 17, O'Brien 17, Jelínek 15, Kotásek 5, Dodd 4, Kovář 3, Marko 3 – Pomikálek 11, Feštr 11, Vukoslavljevič 10, Carlson 8, Šiška 8, Autrey 6, Kroutil 5, Ježek 3, Žikla 3, Bobek 1. Rozhodčí: Hruša, Linhart, Vošahlík. Fauly: 27:27. Pět chyb: 38. Vukoslavjevič (Děčín). Trestné hody: 24/16 – 29/15. Trojky: 6:5. Doskoky: 49:32. Diváci: 912. Nejlepší hráč utkání: Crandall (Svitavy).

Další výsledky:

Hradec Králové – Olomoucko 97:112, USK Praha – Ostrava 83:79, Pardubice – Nymburk 61:85, Opava – Kolín 99:71, Ústí nad Labem – Brno (neděle, 17:00).

Pořadí:

1. Nymburk (100.0), 2. Opava (92.3), 3. Pardubice (66.7), 4. Svitavy (61.5), 5. Ústí nad Labem (54.5), 6. Olomoucko (53.8), 7. USK Praha (53.8), 8. Děčín (41.7), 9. Hradec Králové (23.1), 10. Kolín (16.7), 11. Ostrava (16.7), 12. Brno (0.0).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. NH Ostrava (sobota 14. prosince, 18:00).