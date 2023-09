Tak tohle byla nefalšovaná basketbalová bitva. Kolik podobných dramatických a vypjatých koncovek odehráli svitavští Tuři v předchozích dvou sezonách v základní části první ligy? Na prstech jedné ruky by se nejspíše daly pohodlně spočítat. Nyní ve Zlíně to však bylo skutečně na krev a teprve v poslední minutě překlopili výsledek na svoji stranu, takže oslavili druhé vítězství v sezoně. V nedělním podvečeru na ně čeká premiéra před domácími příznivci.

Svitavští basketbalisté, | Foto: Tuři Svitavy

V klíčových pasážích duelu plného zvratů se nejprve vytáhl Pavel Slezák, který dal v posledních pěti minutách dvanáct bodů a za stavu 70:65 doslova vytáhl horké basketbalové kaštany z ohně, když domácím nedovolil výrazněji odskočit. Finiš potom vzal na svoje bedra Martin Novák, když nejprve trojkou otočil skóre na 85:87 a po dobré svitavské obraně potom zápas „zavřel“ dvěma šestkami. Trestné hody Zlín do značné míry potopily, domácí jich v utkání nedali osmnáct.

„Za tohle cenné vítězství jsme velmi rádi. Zápas se vyvíjel ve stylu nahoru – dolů, v koncovce to chvíli vypadalo, že taháme za kratší konec, bylo to drama do posledních okamžiků a tím důležitější výhra to je,“ okomentoval duel trenér Martin Šorf. „Měli jsme slušný první poločas, kdy se nám poměrně střelecky dařilo, velmi dobře se chytil Štěpán Kostka a nesli jsme si dvanáctibodové vedení do druhé půle. Negativem byla spousta faulů hlavně našich pivotů, kteří kvůli tomu dostávali méně minut a po změně stran bylo vidět, že nebyli tolik rozehraní. Vstup to třetí čtvrtiny vyšel mnohem lépe soupeři, který dal do hry daleko více energie. Na tom musíme zapracovat, protože všechno, co jsme v první půlce získali, jsme rychle ztratili a dostali soupeře na koně. Navíc nám Dedek se Szarowskim trefili trojky, i když jsme si řekli, že právě jim nechceme nechávat volné pozice. Ti utkání otočili a dostali Zlín do vedení, naštěstí i naši klíčoví hráči dokázali v koncovce trefit důležité těžké střely a splnili tím svoji roli. Bylo to trochu infarktové, takhle jsme to určitě neplánovali, vítězství na palubovce kvalitního týmu Zlína má tím vyšší cenu,“ pochvaloval si Šorf.

1. LIGA – skupina Východ – 2. kolo: Strabag Zlín – Tuři Svitavy 85:89 (20:25, 37:49, 58:58). Body: Vošlajer 20, Szarowski 18, Nehoda 16, Dedek 14, Šmíd 7, Krutílek 5, Trávníček 3, Plešingr 2 – Slezák 26, Marko 22, Novák 13, Kostka 13, Baťa 6, Jurka 3, Petric 3, Suchomel 3. Rozhodčí: Karafiát, Dombrovský. Fauly: 25:29. Pět chyb: Plešingr – Slezák. Trestné hody: 41/23 – 21/17. Trojky: 8:14. Doskoky: 46:39. Diváci: 96.

Další výsledky: Brno – Prostějov 94:48, Hradec Králové – Pardubice 100:70, Olomouc – Opava B 60:89, Nový Jičín – Ostrava 76:84.

Pořadí: 1. BK Opava B (2-0), 2. Tuři Svitavy (2-0), 3. Basket Brno U23 (1-1), 4. Královští sokoli Hradec Králové (1-1), 5. Basketbal Olomouc (1-1), 6. BC Nový Jičín (1-1), 7. BK Vividbooks Pardubice (1-1), 8. Snakes Ostrava (1-1), 9. Strabag Zlín (0-2), 10. BCM Orli Prostějov (0-2).

Příští program: Tuři Svitavy vs. Basket Brno U23 (neděle 1. října, 18.00, hala Na Střelnici).