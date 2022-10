Prim tentokrát hrála svitavská obrana, která bojovného soupeře udržela pod hranicí padesáti bodů a to je výtečné vysvědčení defenzivní práce. V útoku to tentokrát nebylo ono především zpoza trojkového oblouku, z dvaceti pokusů z perimetru propadly košem pouze tři, což je na Tury výrazně podprůměrná bilance. Nepřesnou střelbu z dálky však domácí basketbalisté nahradili kvalitní prací pod košem, kde jako obvykle jednoznačně dominovali a zapsali bezmála 60 (!) doskoků, z toho patnáct útočných. Nejlepším střelcem zápasu byl Pavel Slezák, byť mu to zdaleka nepadalo tak, jak by si představoval. I tak ale zaznamenal 17 bodů, k čemuž navíc přidal osm doskoků a pět asistencí. Po dalším kontrolovaném vítězství si Tuři upevnili první místo v tabulce, drží se jich však rovněž doposud stoprocentní Nový Jičín. S ním se utkají v neděli 30. října, ještě předtím je čeká výjezd do Olomouce.